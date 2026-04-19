Morgan Gibbs-White skoraði þrennu í 4-1 sigri Nottingham Forest gegn Burnley í 32. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Burnley nálgast óðfluga fall niður í næstefstu deild en Forest er fimm stigum frá fallsvæðinu eftir úrslit dagsins og segja má að sigurinn hafi verið sætur. Sannfærandi var hann allavega þó heimamenn hafi lent undir.
Eftir frekar viðburðafáan fyrri hálfleik skoraði Zian Flemming óvænt mark fyrir Burnley í uppbótartíma. Gestirnir voru því með forystuna í hálfleik en heimamenn réðu ríkjum í seinni hálfleik.
Morgan Gibbs-White var stórkostlegur fyrir Forest í seinni hálfleik og skoraði þrjú mörk.
Fyrsta markið kom eftir mistök hjá James Ward-Prowse, leikmanni Burnley. Örskömmu síðar skoraði Gibbs-White annað mark fyrir Forest og hann fullkomnaði þrennuna svo með góðu skallamarki.
Sigurinn var þá svo gott sem tryggður en Igor Jesus átti eftir að bæta fjórða marki Forest við í uppbótartíma.