Bournemouth vann 1-2 sigur gegn Newcastle á St. James Park. Leikmenn Bournemouth lögðu upp öll þrjú mörk leiksins.
Gestirnir frá Bournemouth voru hættulegri í fyrri hálfleik og tóku forystuna verðskuldað á 32. mínútu þegar Marcus Tavernier skoraði eftir stoðsendingu frá Rayan.
Bournemouth skoraði næstum því sjálfsmark eftir mistök miðjumannsins Alex Scott en annars var Newcastle ekki nálægt því að skora.
Newcastle jafnaði leikinn hins vegar í seinni hálfleik þegar William Osula slapp skyndilega í gegn og kláraði færið vel einn gegn markmanni.
Markið var tekið af vegna rangstöðu en eftir myndbandsskoðun kom í ljós að Bruno Guimares hafði ekki gefið algjöra draumasendingu inn fyrir vörnina, heldur hafði Evanilson, leikmaður Bournemouth, potað boltanum inn fyrir þegar hann reyndi að endurheimta hann.
Newcastle jafnaði þannig leikinn með nokkuð skondnum hætti en Bournemouth átti síðan eftir að setja verðskuldað sigurmark.
Adrein Truffert var þar að verki með sitt fyrsta mark fyrir félagið. Marcus Tavernier átti frábæra fyrirgjöf sem Evanilson dempaði niður, beint fyrir lappir Truffert sem skoraði.
Með þessum sigri tókst Bournemouth að jafna Brentford og Chelsea að 48 stigum í 6. og 7. sæti deildarinnar en Kirsuberin sitja í 8. sæti á markatölu.