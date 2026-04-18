Leno bjargaði stigi fyrir Fulham gegn Brentford Ágúst Orri Arnarson skrifar 18. apríl 2026 13:38 Bernd Leno varði virkilega vel þegar Dango Outtara komst í færi. Ryan Pierse/Getty Images Brentford og Fulham gerðu 0-0 jafntefli í 32. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Bernd Leno átti heimsklassa markvörslu undir lok leiks sem bjargaði stiginu fyrir gestina. Bæði lið er í pakkanum sem berst um Meistaradeildarsæti en eftir úrslit dagsins situr Brentford í 7. sæti með 48 stig og Fulham er í 12. sæti með 45 stig. Leikurinn var fremur rólegur en heimamenn Brentford fengu nokkur færi í seinni hálfleik til að setja sigurmarkið. Gestalið Fulham ógnaði lítið sem ekki neitt. Besta færi Brentford kom svo á lokamínútu venjulegs leiktíma þegar Dango Outtara fékk boltann í vítateignum og hleypti bylmingsskoti í átt að marki. Bernd Leno varði hins vegar frábærlega og bjargaði stigi fyrir Fulham.