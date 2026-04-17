„Erum á réttri leið“

Víkingur hafði betur gegn KA í annarri umferð Bestu deildar karla fyrir norðan í dag. Lokatölur urðu 2-0 þar sem Víkingar skoruðu bæði mörkin í síðari hálfleik og hafa nú fjögur stig eftir tvo leiki en KA-menn eru enn án stiga eftir tvo heimaleiki.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var ánægður með að fara með öll þrjú stigin til baka suður og segir sitt lið hafa sýnt mikla þolinmæði sem skilaði sér að lokum.
„Bara fyrst og fremst sáttur með frammistöðu minna leikmanna. Þetta var erfitt og þetta var mikil þolinmæðisvinna. Hrikalega sáttur með stuðninginn sem við fengum frá Víkingum sem gerðu sér ferð hérna norður og við þurftum á þeirra hjálp að halda í dag þannig að ég var virkilega ánægður með stuðninginn bara eins og alltaf hjá Víkingunum.“
„Þetta var erfið fæðing, völlurinn var dálítið þurr þannig að tempóið var hægt á boltanum hjá okkur og spilið var aðeins hægara en ég vildi sjá. Við breyttum aðeins um áherslur í seinni hálfleik og fórum að reyna að sækja aðeins meira á bak við þá en við gerðum í fyrri hálfleik og þá fannst mér leikurinn opnast aðeins okkur í vil.
Annars virkilega sáttur við hvernig leikmennirnir tækluðu þennan leik og héldu þolinmæðinni í gegnum þetta. Við létum ekkert fara í taugarnar á okkur eða pirra okkur, við héldum bara skipulagi og það skilaði okkur sigri í dag. Virkilega sáttur líka með varamennina sem komu inn á, þeir áttu stóran þátt í öðru markinu hjá okkur og það er mikilvægt fyrir liðið“
Víkingar fengu vítaspyrnu þegar Daníel Hafsteinsson setti boltann beint yfir vörn KA þegar dómari leiksins lét boltann detta fyrir framan hann eftir að leikurinn var stopp og Steinþór Már í marki KA braut á Valdimari Þór. Það er hægt að segja að þetta séu litlu atriðin sem bestu liðin nýta sér til fullnustu með klókindum.
„Maður er með fókusinn og maður er að reyna að sjá einhverja glufu í þeirra varnarleik og þeir gerðu það vel þannig að ég var bara virkilega sáttur með það.“
Elías Már Ómarsson skoraði seinna mark Víkings í dag eftir aukaspyrnu frá Helga Guðjónssyni en báðir komu þeir inn af bekknum í síðari hálfleik og má vænta að Sölvi hafi verið sáttur með skiptingarnar í dag.
„Já, virkilega sáttur með það og Helgi er náttúrulega búinn að vera byrjunarliðsmaður í langan tíma og spilaði mjög stórt hlutverk fyrir okkur í fyrra, búinn að vera mjög flottur þannig að það var alveg högg fyrir hann að þurfa að setjast á bekkinn en hann sýndi bara enn og aftur hvers megnugur hann er og hann tók það bara á kassann og var tilbúinn þegar kallið kom og nýtti það vel, gerði vel.“
Fjögur stig eftir fyrstu tvo leikina. Finnst þér liðið eiga marga gíra inni?
„Já, verður maður ekki að segja það, að maður eigi einhverja gíra inni? En þetta er bara nýbyrjað mótið og ég er virkilega sáttur með fyrstu tvo leikina. Fyrri hálfleikurinn á móti Breiðablik, við hefðum kannski getað gert betur þar en ef við lítum á tölfræðina og hvað við erum búnir að fá á okkur mörg mörk, þá erum við búnir að vera mikið með boltann og inni á vítateig andstæðingsins þannig að þá er tölfræðin mjög okkur í vil, þannig að við erum á réttri leið og þurfum bara að halda áfram þessari þolinmæðisvinnu sem við erum búnir að þurfa að sýna í þessu tveimur leikjum og ég býst við að margir aðrir leikir í sumar verði þannig.“