Ekki mörg lið í Skandinavíu ráði við KR í þessum gír

Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, segir sína menn hafa mætt ofjarli sínum í 5-2 tapi fyrir KR að Meistaravöllum í Bestu deild karla í fótbolta í dag. Mörg lið í Skandinavíu ráði ekki við KR í þeim gír sem liðið var í.
„Þungt tap. Þegar KR er í þessum gír eru ekki mörg lið sem ráða við þá. Ekki einu sinni mörg í Skandinavíu sem ráða við það að verjast þessu þegar þeir detta í gírinn. Þeir bara náðu gírnum sínum. Það voru margir leikmenn hjá mér sem réðu ekki við tempoið,“ segir Sigurður eftir leik.
KR-ingar voru með öll völd frá upphafi til enda en Þór tókst að setja tvö mörk seint í leiknum eftir skyndisóknir. Þórsarar skora raunar úr tveimur af þremur færum sem þeir fá í leiknum en KR hefði hæglega getað skorað fleiri.
„Segjandi það þá áttum við alveg augnablik sem við hefðum mátt nýta betur og halda þessu í leik. En við fáum alltof ódýr mörk á okkur og ódýrt víti á okkur, ekki það að þeir sundurspila okkur margsinnis, í seinni hálfleik sérstaklega. Við réðum ekki við þá og þeir gerðu þetta vel. Þetta er standardinn sem við þurfum að nálgast, að einhverju leyti,“
„Þeir voru miklu betri en við í þessum leik. Það segir sig sjálft,“ segir Sigurður.
Hann tekur þó einhverja jákvæða punkta og ákveðnir leikmenn hafi sýnt að þeir eigi heima á þessu stigi, meðan aðrir hafi ekki verið upp á sitt besta.
„Mér fannst einstaka frammistöður í liðinu mínu sýna að einhverjir ráði við þennan leik. En það eru of margir sem réðu ekki við hann og þurfa að gera betur. Það voru of mörg mistök á boltann og í varnarleik. Við þurfum að gera betur en segjandi það er ótrúlega erfitt að mæta þeim. Þeir geta unnið alla hér á heimavelli 5-2,“ segir Sigurður.