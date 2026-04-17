Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, skoraði sigurmark liðsins með hörkuskalla á 73. mínútu í sigri gegn ÍBV í dag.
„Við vorum búnir að tala um þetta í hálfleik,“ sagði Hólmar Örn þegar hann var spurður út í aðdraganda marksins. „Það var hægt að nýta þetta svæði betur, koma með meiri krafti inn á það og Tryggvi átti síðan mjög fínan bolta. Ég náði góðum skalla á hann.“
Sigurinn var mikilvægur fyrir Valsmenn sem eru þar með komnir með sín fyrstu stig í mótinu.
„Já, klárlega léttir þetta pressu,“ sagði Hólmar Örn. „Við hefðum auðvitað viljað vera með sex stig og við viljum vinna alla leiki sem við spilum hérna heima. Það raðast þannig upp að við fáum fullt af heimaleikjum í byrjun tímabils.“
Hann segir mikilvægt að nýta það vel.
„Það þýðir að seinna á tímabilinu munum við spila meira á útivelli. Þess vegna viltu safna stigunum á heimavelli. Við getum ekki breytt því núna, en við náðum að klára þennan leik og það er það sem skiptir máli.“