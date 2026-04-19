Haaland hetja City og apríl verður enn verri fyrir Arsenal

Manchester City vann 2-1 sigur á Arsenal í toppslag ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld. Aprílmánuður ætlar því að verða Arsenal-mönnum enn á ný afar erfiður undir stjórn Mikel Arteta.
Arsenal hefði getað stigið stórt skref í átt að langþráðum meistaratitli með því að ná í stig á Ethiad-leikvanginum í dag en þessi úrslit halda mikilli spennu í titilbaráttunni.
Markahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar, Erling Haaland, var hetja dagsins en hann tryggði City sigurinn og um leið færði liðið þremur stigum nær toppliði Arsenal. City á leik á móti Burnley inni í vikunni og getur tekið toppsætið af Arsenal með sigri í þeim leik.
Arsenal-menn hafa klárað Meistaradeildarleiki sína en þetta var annað tap liðsins í röð í deildinni sem gæti reynst þeim afar dýrkeypt. Arsenal virtist vera búið að stinga af á toppnum þegar fjórði mánuður ársins gekk í garð en pressan hefur farið illa með liðið og þessi úrslit í kvöld verða aðeins til að auka hana.
Leikurinn var líflegri en margir bjuggust kannski við og Arsenal fékk heldur betur færin til að skora mun fleiri mörk.
Markið sem liðið skoraði var þó algjör gjöf frá Gianluigi Donnarumma, markverði Manchester City. Donnarumma náði að bæta fyrir þetta með frábærri markvörslu seinna í leiknum.
Rayan Cherki hafði skorað fyrsta mark leiksins á 16. mínútu þegar hann dansaði í gegnum Arsenal-vörnina og skoraði frábært mark. Cherki hefur átt magnað tímabil og þetta var enn eitt dæmið um það.
Kai Havertz jafnaði innan við tveimur mínútum síðar eftir hræðileg mistök Donnarumma. Sá þýski tæklaði boltann í netið eftir að Donnarumma var að hanga með hann upp við sitt eigið mark.
Það var áfram líf og fjör í leiknum en næsta mark kom ekki fyrr en á 65. mínútu. Erling Haaland var þá fyrstur að átta sig í teignum eftir smá klafs eftir sendingu Nico O'Reilly.
Arsenal hafði fengið dauðafæri þar sem Donnarumma varði vel og City-menn björguðu á línu en eins og undanfarið þá féllu hlutirnir ekki með liðinu.
Manchester City hefur margoft endað tímabil á miklu skriði og er því eftir þessi úrslit til alls líklegt til að bæta enn einum meistaratitlinum við í safnið. Knattspyrnustjórinn Pep Guardiola kann að stilla liðið fyrir þessa endaspretti í ensku úrvalsdeildinni.