Bein út­sending: Þor­steinn og Glódís sitja fyrir svörum fyrir leik við Eng­land

Valur Páll Eiríksson skrifar
Glódís og Þorsteinn munu sitja fyrir svörum.

Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta, og Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði liðsins, munu sitja fyrir svörum á blaðamannafundi fyrir leik við England í undankeppni HM 2026 sem fram fer á Laugardalsvelli á morgun.

Ísland vann 1-0 sigur á Úkraínu á Laugardalsvelli í vikunni og vonast til að fylgja því eftir með góðri frammistöðu gegn gríðarsterku ensku liði sem vann Spán á sama tíma. Leikur Íslands og Englands er klukkan 16:30 á Laugardalsvelli á morgun

Leikurinn verður sögulegur fyrir Glódísi Perlu sem bætir leikjamet Söru Bjarkar Gunnarsdóttir í leik morgundagsins.

Beina útsendingu frá fundinum má nálgast í spilaranum en fundurinn hefst klukkan 11:45.

