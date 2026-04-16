Messi keypti spænskt fót­bolta­fé­lag

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi á nú lítið fótboltafélag í Katalóníu á Spáni. Hann er enn að spila með Inter Miami í Bandaríkjunum.
Argentínska fótboltastjarnan Lionel Messi er nýr eigandi fótboltafélagsins Cornella í fimmtu efstu deild á Spáni.

Cornella, sem er frá Katalóníu eins og Barcelona, tilkynnti um kaupin á vefsíðu sinni á fimmtudag.

„Þessi aðgerð styrkir náin tengsl Messi við Barcelona og skuldbindingu hans við þróun íþrótta og staðbundinna hæfileika í Katalóníu,“ skrifar félagið á miðla sína.

Messi ólst upp sem fótboltamaður í akademíu Barcelona og varð goðsögn hjá félaginu áður en hann samdi við Paris Saint-Germain árið 2021.

Messi er leikjahæsti og markahæsti leikmaður Barcelona í sögunni með 672 mörk í 778 leikjum í öllum keppnum. Næsti maður er með 232 mörk. Messi vann 35 titla með Barcelona frá 2004 til 2021.

Árið 2023 gekk hann til liðs við Inter Miami, þar sem hann hefur síðan þá tekið þátt í að auka áhuga á fótbolta í Bandaríkjunum.

Cornella spilar í fimmtu efstu deild í spænska fótboltakerfinu og berst á botni síns riðils.

Félagið, sem er staðsett í Katalóníu, er vel þekkt fyrir leikmannaþróun og unglingaakademíu sína og hefur alið af sér stjörnur á borð við Jordi Alba og Gerard Martín, auk Arsenal-markvarðarins David Raya.

„Koma Leo Messi markar upphaf nýs kafla í sögu félagsins, sem miðar að því að knýja fram vöxt bæði í íþróttum og stofnunum, styrkja grunn þess og halda áfram að fjárfesta í hæfileikum,“ sagði félagið í fréttatilkynningu.

„Verkefnið er byggt á langtímasýn og stefnumótandi áætlun sem sameinar metnað, sjálfbærni og sterka tengingu við staðbundnar rætur.“

Alba var tvö ár í Cornellà-akademíunni áður en hann samdi við Barcelona árið 2012. Ilie Sánchez kom einnig upp í gegnum akademíuna áður en hann gekk til liðs við B-lið Barcelona og færði sig síðan yfir í MLS með ýmsum félögum, þar á meðal núverandi liði sínu, Austin FC.

