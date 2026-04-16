„Hvernig getur þetta gerst á fótboltaleik?" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. apríl 2026 22:31 Michael Olise og Luis Diaz tryggðu Bayern München sigur á Real Madrid með tveimur mörkum undir lokin. Getty/Chris Brunskill Nokkrir stuðningsmenn Bayern München fóru yfir girðingar í kringum völlinn eftir sigurmarkið gegn Real Madrid á miðvikudagskvöldið. Í hamaganginum slösuðust nokkrir ljósmyndarar. Fréttastofan AFP skrifar að um sé að ræða einstaklinga úr einum þekktasta stuðningsmannahópi Bayern. Nokkrir ljósmyndarar hafa tjáð sig bæði á samfélagsmiðlum og við AFP eftir Meistaradeildarleikinn á miðvikudag. Þar var staðan 4-4 samanlagt þegar Luis Diaz skoraði á síðustu mínútu venjulegs leiktíma. Það fékk stuðningsmennina til að missa stjórn á sér. Nokkrum ljósmyndurum var í kjölfarið troðið niður og þeim hrint um koll. Einn ljósmyndaranna, Kai Pfaffenbach, starfar fyrir Reuters og tjáði sig um atvikið á samfélagsmiðlum. „Til allra sem spyrja, þá er ég í lagi. Ég fékk nokkrar skrámur en ekkert er brotið. En ein spurning stendur eftir: Hvernig getur þetta gerst á fótboltaleik?" skrifar hann. Annar ljósmyndari telur að öryggisverðir hafi gripið of seint inn í. Knattspyrnusamband Evrópu upplýsir AFP um að það sé meðvitað um atvikið. AFP hefur haft samband við stuðningsmannahópinn Club Nr. 12. „Okkur þykir leitt vegna meiðsla sem ljósmyndararnir urðu fyrir. Eftir því sem við best vitum hefur þegar verið haft samband milli félagsins og nokkurra þeirra sem áttu hlut að máli og þeir hafa beðist afsökunar á atvikinu," segir í yfirlýsingu frá stuðningsmönnunum. Bayern mætir Paris Saint-Germain í undanúrslitum.