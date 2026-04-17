Cristiano Ronaldo ældi inn í klefa

Cristiano Ronaldo þjáðist af magaverkjum í 1-0 sigri Al Nassr á Al Ettifaq í deildinni á miðvikudagskvöld. Fyrirliða Portúgals, sem var skipt út af í uppbótartíma, leið svo illa að hann kastaði upp í búningsklefanum.
„Ég var að íhuga að hafa hann ekki með; hann var ekki í góðu formi,“ sagði Jorge Jesus um Ronaldo eftir leikinn.
„Hann þjáðist af magaverkjum og almennri þreytutilfinningu og þegar ég skipti honum út af fór hann beint í búningsklefann og kastaði upp.“
Hinn 41 árs gamli Ronaldo skoraði ekki en átti þátt í sigurmarki Al Nassr. Langskot hans rétt eftir hálftíma leik var varið af Marek Rodák, markverði Al Ettifaq, en Kingsley Coman náði frákastinu og skoraði eina mark leiksins.
Ronaldo skaut einnig í stöngina og átti skot sem var bjargað á línu. Sigurinn á miðvikudag, sem var fimmtándi sigur félagsins í röð í sádi-arabísku úrvalsdeildinni og framlenging á félagsmeti, hélt Al Nassr áfram í harðri baráttu um fyrsta deildartitilinn frá tímabilinu 2018-19.
Al Nassr er með átta stiga forskot á næstu keppinauta, Al Hilal, sem eiga leik til góða.
„+3. Frábær orka úr stúkunni,“ skrifaði Ronaldo á samfélagsmiðlum eftir leikinn.
Ronaldo er með 24 deildarmörk og er í þriðja sæti á markalista sádi-arabísku úrvalsdeildarinnar, þremur mörkum á eftir enska framherjanum Ivan Toney hjá Al Ahli.
Portúgalska stjarnan hefur verið markahæstur í sádi-arabísku úrvalsdeildinni síðustu tvö tímabil.