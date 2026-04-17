Fótbolti

Búningsklefi FC Basel eyði­lagðist í bruna

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Takkaskór og treyjur leikmanna voru ónothæfar eftir brunann.
Takkaskór og treyjur leikmanna voru ónothæfar eftir brunann. instagram / @fcbasel1893

Búningsklefi FC Basel var þakinn ösku eftir að eldur braust þar út í síðustu viku. Félagið deildi sótsvörtum myndum á samfélagsmiðlum sínum.

Ástæða brunans liggur ekki enn fyrir en talið er að kviknað hafi í sánuklefa sem var í búningsherberginu.

Til allrar lukku tókst að slökkva eldinn nokkuð snöggt en búningsherbergi heimaliðsins, skrifstofa þjálfarans og geymslur fyrir búnað eyðilögðust í brunanum.

Félagið vinnur nú að því að finna lausn á sínum málum en leik FC Basel og Thun, sem átti að fara fram um síðustu helgi, var frestað.

FC Basel fékk bolta lánaða frá nágrannaliði sínu FC Aaurau til að geta haldið æfingar. Leikmenn liðsins þurftu hins vegar sjálfir að útvega sér takkaskóm. 

Varnarmaðurinn Dominik Schmid segir frá því í samtali við SRF að hann hafi keypt skó frá sínum eigin styrktaraðila.

