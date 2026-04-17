Fótbolti

Rekinn rétt fyrir HM

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Hervé Renard mun ekki stýra sádiarabíska landsliðinu á HM í sumar. 
Hervé Renard mun ekki stýra sádiarabíska landsliðinu á HM í sumar.  Youssef Loulidi/Fantasista/Getty Images,

Hervé Renard hefur verið rekinn úr starfi landsliðsþjálfara Sádi-Arabíu, aðeins tæpum tveimur mánuðum áður en liðið hefur leik á HM í fótbolta.

Renard greindi sjálfur frá brottrekstrinum í samtali við AFP.

„Svona er fótboltinn. Sádi-Arabía hefur sjö sinnum komist á HM, tvisvar með mig við stjórnvölinn. Það er bara einn þjálfari sem hefur komist tvisvar með liðið á HM, ég á það afrek og get allavega verið stoltur af því,“ sagði Renard.

Hann tók fyrst við starfi landsliðsþjálfara hjá Sádi-Arabíu árið 2019 en var látinn fara þegar liðið endaði í neðsta sæti í sínum riðli á HM 2022.

Roberto Mancini tók þá við starfinu en entist stutt og Renard var fenginn aftur til starfa.

Samkvæmt AFP mun hinn gríski Georgios Donis taka við starfinu. Hann var á sínum tíma sem leikmaður sá fyrsti frá Grikklandi til að spila í ensku úrvalsdeildinni. Í dag er hann þjálfari Al Khaleej í sádiarabísku úrvalsdeildinni.

Sádi-Arabía verður með Úrúgvæ, Spáni og Grænhöfðaeyjum í H-riðli á HM.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið