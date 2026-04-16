Fótbolti

Freyr fær fríspil á meðan hörð á­tök geysa utan vallar hjá Brann

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Stuðningsmenn Brann hafa ekki haft tíma til að tala um slæmt gengi liðsins því það snýst allt um trommur þessa stundina.

Þó lærisveinar Freys Alexanderssonar hjá Brann hafi farið afleitlega af stað á tímabilinu eru stuðningsmenn liðsins með einbeitingu við allt annað mál. Þeir hnakkrífast nú um hvort trommur eigi að vera leyfilegar í stúkunni.

Brann hefur tapað þremur af fyrstu fjórum leikjum tímabilsins og tapaði 0-1 um helgina á heimavelli gegn Sandefjord. Eftir þann leik hefur umræðan ekki snúist um slaka spilamennsku liðsins, heldur slaka frammistöðu stuðningsmanna í stúkunni.

Brann er nefnilega nýbúið að leyfa trommur á leikvanginum og hörðustu stuðningsmennirnir, í „Store Stå“ stúkunni, spila nú á slagverk sér til skemmtunar.

Aðrir stuðningsmannahópar hafa hins vegar tekið mjög illa í þessa breytingu. Baul mátti heyra í hvert skipti sem trommukjuðinn var mundaður um helgina. Stemningin var því engin og leikmenn fengu lítinn sem engan stuðning í tapleiknum gegn Sandefjord. 

Orðum er ekki ofaukið með því að segja að þetta sé heilmikið tilfinningamál hjá stuðningsmönnum Brann. Eiginlega alveg ótrúlega mikið miðað við umfjallanir norskra fjölmiðla.

Norska ríkisútvarpið ræddi við stuðningsmann, sem sagðist snortinn og leiður yfir stöðunni:

„Allir í Store Stå hafa alltaf sungið: „Við erum Brann, við munum brjóta trommuna.“ En núna erum við allt í einu með trommur… Það er fólkið frá Björgvin sem er raunverulega stemningin. Það er það sem hverfur með trommuslætti, hið ósvikna. Með trommu verður stemningin falskari,“ sagði stuðningsmaðurinn.

Tromman fræga sem stuðningsmenn Brann eru að rífast um. Bergens Tidende / Verdens Gang

Engin lausn í sjónmáli 

Framkvæmdastjóri Brann skrifaði opið bréf til stuðningsmanna þar sem hann lýsti yfir miklum áhyggjum af málinu og blés til neyðarfundar með hinum ýmsu stuðningsmannahópum Brann.

Neyðarfundurinn spannaði marga klukkutíma og var haldinn í gærkvöld. Engin niðurstaða náðist þar og lausn á málinu virðist ekki vera í sjónmáli. Framkvæmdastjórinn vildi ekki segja hvort trommur yrðu leyfðar á næsta leik Brann.

