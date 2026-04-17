Enski boltinn

Læri­sveinar Lampard geta tryggt sér sæti í úr­vals­deildinni

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Frank Lampard hefur sannað sig fyrir stuðningsmönnum Coventry sem efuðust stórlega um ráðninguna. Freddie Yeo/MB Media/Getty Images

Coventry getur tryggt sér sæti í ensku úrvalsdeildinni í kvöld þegar liðið mætir Blackburn Rovers.

Eitthvað mikið þarf að fara úrskeiðis svo Coventry stígi ekki upp í úrvalsdeildina. Liðið þarf aðeins eitt stig úr síðustu fjórum leikjum tímabilsins. Sigur eða jafntefli gegn liðsfélögum Andra Lucasar Guðjohnsen hjá Blackburn myndi því duga í kvöld.

Coventry var síðast í úrvalsdeildinni fyrir aldarfjórðungi síðan, tímabilið 2000-01. Síðan þá hefur liðið gengið í gegnum djúpa dali, alla leið niður í D-deildina.

Á þeim tíma varð félagið heimilislaust, því það hafði ekki lengur efni á leigu heimavallarins, og þurfti að leita á náðir nágrannaliða í Birmingham og Northampton til að spila heimaleiki. Þau vandamál eru þó ekki lengur til staðar og liðið leikur sína heimaleiki í Coventry.

Frank Lampard tók við stjórnartaumunum hjá Coventry árið 2024. Ráðningin var ekki vinsæl meðal stuðningsmanna sem sáu mikið á eftir Mark Robins. Lampard hefur hins vegar tekist að vinna sig á band stuðningsmanna með góðum árangri.

Þetta er fimmta þjálfarastarfið sem Lampard tekur að sér síðan skórnir fóru á hilluna. Hann náði góðum árangri með Derby County en mistókst að vinna umspilið um sæti í úrvalsdeild þar. Honum tókst síðan ekki að festa sig í sessi hjá Chelsea eða Everton en allt stefnir í að Lampard leiði Coventry upp í ensku úrvalsdeildina.

