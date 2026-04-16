Fyrrum markmaður Arsenal og Juventus lést í bíl­slysi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Alexander Manninger er látinn.
Alexander Manninger er látinn. Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Alexander Manninger, fyrrum landsliðsmarksmaður Austurríkis og félagsliða á við Arsenal og Juventes, lést í bílslysi 48 ára að aldri.

Manninger ók Volkswagen bifreið sinni í Austurríki í morgun og lenti í árekstri við lest þegar hann keyrði yfir lestarteina án öryggishliðs. Farþegarnir um borð í lestinni og ökumaður hennar sluppu óslasaðir en Manninger lést í slysinu.

Manninger á langan feril að baki sem atvinnumaður í fótbolta frá 1995-2017. Á ferlinum var hann á mála hjá liðum á Ítalíu, Englandi, Þýskalandi og Austurríki.

Hann var leikmaður Arsenal frá 1997-2002 og varð bæði Englands- og bikarmeistari. Í marsmánuði 1998 var Manninger valinn leikmaður mánaðarins í ensku úrvalsdeildinni.

Manninger og Marc Overmars fagna FA bikar sigri árið 1998. John Marsh/EMPICS via Getty Images

Síðar átti hann eftir að spila fyrir Juventus og verða Ítalíumeistari árið 2012. Ferlinum lauk svo hjá Liverpool árið 2017 en hann spilaði ekki leik fyrir félagið.

Eftir að fótboltaferlinum lauk starfaði Manninger sem smiður í heimalandinu, sem er sama starf og hann sinnti áður en fótboltaferillinn fór af stað.

La Gazzetta dello Sport tók viðtal við Manninger nýlega, skömmu áður en hann lést.

Þar minnist hann fótboltaferilsins af mikilli hlýju og talar af innlifun um tímana hjá stórliðum Evrópu. Fyrstu samskiptin við Wenger hjá Arsenal, árin sem varaskeifa Buffon hjá Juventus og frammistöðuna sem leiddi til þess að Jurgen Klopp fékk hann til Liverpool. Viðtalið má lesa hér

