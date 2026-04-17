Al Hilal ekki lengur í eigu ríkissjóðsins Ágúst Orri Arnarson skrifar 17. apríl 2026 09:00 Karim Benzema var keyptur af Al Hilal í janúar. Abdullah Ahmed/Getty Images Ríkissjóður Sádi-Arabíu hefur selt fótboltafélagið Al Hilal til prinsins Alwaleed Bin Talal. Al Hilal hefur verið stórtækt á leikmannamarkaðnum en ríkissjóðurinn virðist vera að draga saman seglin. Ríkissjóðurinn losaði sig við 70 prósenta hlut í félaginu fyrir um 1.4 milljarð ríala, eða um um 45 milljarða íslenskra króna. Bin Talal er meðlimur í konungsfjölskyldu Sádi-Arabíu. Al Hilal var eitt af fjórum félögum í eigu ríkissjóðsins en nú eru þau þrjú eftir: Al Nassr, Al Ahli og Al Ittihad. Al Hilal hafði verið stórtækast af þessum fjórum félögum á leikmannamarkaðnum. Síðan félögin í eigu ríkissjóðsins fóru að láta til sín taka árið 2022 hafa Karim Benzema, Darwin Nunez, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly og fleiri verið fengnir til félagsins. Simone Inzaghi þjálfar liðið en það situr sem stendur í öðru sæti deildarinnar á eftir Cristiano Ronaldo og félögum í Al Nassr. Í yfirlýsingu ríkissjóðsins vegna sölunnar segir að markmiðin hafi náðst, félagið Al Hilal sé orðið sjálfbært fjárhagslega, salan fylgi þannig eftir stefnu ríkissjóðsins um að aðstoða við uppbyggingu en nýta síðan fjármuni til uppbyggingar á öðrum sviðum. Ríkissjóður Sádi-Arabíu virðist vera að draga verulega úr fjárfestingum í íþróttum og salan á Al Hilal var staðfest á sama tíma og sögusagnir hafa verið á sveimi um að LIV golfmótaröðin láti niður laupana. Þá hefur það vakið athygli að í nýjustu fimm ára fjárhagsáætlun ríkissjóðsins eru íþróttir ekki meðal áherslumála.