„Hann mun líklega missa starfið, án þess að eiga það skilið" Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. apríl 2026 15:45 Alvaro Arbeloa verður líklega ekki langlífur í starfi ef marka má síðustu titlalausu tímabil Real Madrid. Lars Baron/Getty Images Þjálfarar Real Madrid sem fara í gegnum heilt tímabil án þess að vinna til verðlauna eru vanalega ekki langlífir í starfi. Álvaro Arbelo er því á miklu hættusvæði, án þess að eiga það endilega skilið. Flestir spá því að Barcelona geri það sem þarf til að vinna spænsku deildina en Börsungar eru með níu stiga forskot þegar átta umferðir eru eftir. Eftir tap Real Madrid í einvíginu gegn Bayern Munchen í Meistaradeildinni eru því allar líkur á að Madrídingar lyfti engum bikar á þessu tímabili. Xabi Alonso endaði sína stjórnartíð hjá Real Madrid með tapi gegn Barcelona í spænska ofurbikarnum. Arbeloa tók við og tapaði sínum fyrsta leik í starfi, þegar Real Madrid féll úr leik gegn B-deildarliði í spænska konungsbikarnum. Í síðustu tvö skipti sem Madrídarliðið hefur endað tímabilið titlalaust hafa þjálfararnir, Manuel Pellegrini og Zinadine Zidane hætt störfum. Arbeloa áttar sig á stöðunni sem hann er í. „Ég mun sýna öllum ákvörðunum sem félagið tekur skilning. Ég er Real Madrid-maður í húð og hár. Þetta félag skiptir mig miklu máli, mér þykir vænna um leikmennina og stuðningsmennina en sjálfan mig," sagði Arbeloa. Steve McManaman, fyrrum leikmaður Real Madrid og enska landsliðsins, vonar hins vegar að Arbeloa haldi áfram. „Sagan gefur það í skyn að Real Madrid muni skipta um þjálfara, því miður fyrir Arbeloa því liðið spilaði vel í kvöld," sagði McManaman í setti TNT Sport eftir leik Real Madrid og Bayern Munchen. Steven Gerrard og Steve McManaman ræddu um framtíð Arbeloa. TNT SPORTS Steven Gerrard tók undir með McManaman og sagði: „Við verðum að vorkenna Arbeloa því hann mun líklega missa starfið, án þess að eiga skilið. Miðað við það sem við sáum á móti Bayern." Spænski miðillinn Marca fjallar líka um að Arbeloa sé vinsæll meðal leikmanna liðsins og segir þá vilja halda þjálfaranum áfram á næsta tímabili. Lykilleikmenn og leiðtogar liðsins eru sagðir ánægðir með hans störf og nálgun hans við leikmenn.