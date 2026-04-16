Infantino fullviss um að Íran muni spila á HM Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. apríl 2026 10:00 Forseti FIFA var í stúkunni þegar Íran spilaði æfingaleik við Kosta Ríka á dögunum. Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images Þó stríð geysi enn milli Írans og Bandaríkjanna er forseti FIFA fullviss um að Íran muni spila á HM í Bandaríkjunum í sumar. Rétt tæpir tveir mánuðir eru til stefnu áður en heimsmeistaramótið hefst. Viðræður standa nú yfir um vopnahlé milli Bandaríkjanna, Ísraels og Íran en óvissan drottnar yfir öllu. Íran var eitt fyrsta liðið til að tryggja sér sæti á HM í sumar en þegar stríðsátökin brutust út var þátttaka þeirra á mótinu sett í hættu. Mikil opinber orðaskipti hafa orðið um málið, milli æðstu ráðamanna í bæði ríkisstjórnum og knattspyrnusamböndum Írans og Bandaríkjanna. Íþróttamálaráðherra Íran sagði í síðasta mánuði að Íran gæti ekki mætt á HM miðað við núverandi ástand og Bandaríkjaforsetinn Donald Trump ráðlagði Írönum að halda sig heima, þrátt fyrir að hafa áður boðið þá velkomna. Forseti FIFA, Gianni Infantino, ræddi málið í viðtali við CNBC í gær. Þar sagði hann að Íran myndi mæta. „Við vonum auðvitað að þá verði búið að leysa úr þessum átökum, auðvitað, friðsæl staða myndi sannarlega hjálpa. En Íran verður að koma. Þeir eru fulltrúar sinnar þjóðar. Þeir hafa öðlast þátttökurétt. Leikmennirnir vilja spila," sagði Infantino. Infantino heimsótti íranska landsliðið nýlega í æfingabúðum þess í Tyrklandi. Hann segir leikmenn hafa sagt sér að þeir vilji spila. „Þeir eiga að spila, íþróttir eiga að standa utan stjórnmálanna. Við búum auðvitað ekki á tunglinu, heldur á jörðunni, og erum meðvituð um stöðuna. En jafnvel þó enginn sé að reyna að byggja brýr og styrkja sambönd, þá munum við gera það," sagði Infantino einnig. Íran fékk höfnun frá FIFA þegar óskað var eftir því að færa leiki Írans til Mexíkó. Allir leikir Íran eru á dagskrá í Bandaríkjunum. Liðið er í riðli sem verður spilaður á vesturströnd Bandaríkjanna, með Belgíu, Nýja-Sjálandi og Egyptalandi.