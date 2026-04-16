Launin ekki aðalatriði og bónus að hafa fjölskylduna nálægt Sindri Sverrisson skrifar 16. apríl 2026 14:16 Oliver Heiðarsson er orðinn leikmaður KA og gæti þreytt frumraun sína gegn Víkingi á morgun. KA Sóknarmaðurinn Oliver Heiðarsson lenti á Akureyri í gærmorgun og gæti spilað sinn fyrsta leik með KA gegn Íslandsmeisturum Víkings á morgun. Hann var afar eftirsóttur hér á landi eftir að ljóst varð að hann kæmi heim frá Króatíu. Oliver hélt í atvinnumennsku til Lokomotiva Zagreb í Króatíu í byrjun árs, eftir að hafa staðið sig vel með ÍBV og áður FH, en fékk engin tækifæri til að sýna sig og sanna með króatíska liðinu og snéri því heim. Í Bestu deildinni stóðu honum hins vegar margar dyr opnar og á endanum varð Eyjafjörður fyrir valinu en þar er pabbi Olivers, fyrrverandi landsliðs- og atvinnumaðurinn Heiðar Helguson, uppalinn: „Það spilar eitthvað inn í en það er ekki stór ástæða fyrir þessari niðurstöðu. En það er alltaf bónus að hafa fjölskylduna nálægt og pabbi er náttúrulega frá Dalvík, þannig að það er fullt af nánu frændfólki og ömmum hérna,“ segir Oliver við Vísi. Ræddi við þjálfara Breiðabliks og Vals Hans gömlu félög FH og ÍBV höfðu áhuga á að fá hann í sínar raðir, sem og Keflavík, Breiðablik og Valur, og átti Oliver samtöl við þjálfara tveggja síðastnefndu félaganna. „Ég átti gott spjall við Óla [Ólaf Inga Skúlason] og einnig við Hemma [Hermann Hreiðarsson], og svona kannski pældi mest í því. En á endanum kaus ég bara KA. Þetta gekk ágætlega hratt þannig séð. Ég átti líka gott spjall náttúrulega við Hadda [Hallgrím Jónasson, þjálfara KA], umgjörðin og liðið sjálft… stefnan hérna er bara að klifra eins hátt upp töfluna og hægt er. Ég sé mig bara fyrir mér standa mig vel með KA-liðinu í sumar. Þeir eru náttúrulega búnir að taka „forsetabikarinn“ núna tvö ár í röð og við erum klárlega með að mínu mati aðeins betra lið heldur en í fyrra. Þannig að við ættum að stefna ofar heldur en forsetabikarinn og við getum alveg klárlega gert það með liðið sem við höfum í dag,“ segir Oliver. „Verður ekkert betri nema með pressu og samkeppni“ Samkvæmt fyrstu fréttum Fótbolta.net af vistaskiptunum þá bauð KA einfaldlega mjög góð laun. Hafði það ekki líka sitt að segja? „Ekki beint sko, peningar skipta ekkert öllu. Þetta er aðallega bara hvernig manni líður og hvar maður sér sig standa sig best,“ segir Oliver. Nú þegar Oliver, Danijel Djuric og fleiri hafa bæst í liðið virðist meira en nóg af sóknarvopnum í búri KA en Oliver fagnar því og ætlar sér stóra hluti: „Klárlega. Maður verður ekkert betri nema maður sé með smá pressu og samkeppni í eins mörgum stöðum og hægt er og ég segi að þetta sé bara jákvætt, að það sé erfitt að velja sóknarlínuna. Að sjálfsögðu stefnum við alla vega á Evrópu og svo sjáum við bara hvernig skriðið á liðinu verður. Við byrjum bara á morgun á móti Víkingi og höldum áfram þaðan. Við ætlum bara að reyna að vinna alla leiki og byrja á morgun.“ Of snemmt að byrja gegn Víkingum Aðspurður hvort hann gæti byrjað leikinn gegn Víkingum segir Oliver það fullsnemmt: „Ég þarf að koma mér aðeins í gang áður en að ég get farið að spila alvörumínútur. Þannig að ég hugsa að ef ég spili þá sé það ekkert rosalega mikið á meðan ég er að komast af stað. En það er búið að taka mjög vel á móti manni og það er mikil tilhlökkun að koma mér af stað, byrja að æfa almennilega og allt það,“ segir Oliver. 