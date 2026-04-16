NSÍ Runavík heldur á­fram góðri byrjun undir stjórn Sigga Ragga

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sigurður Ragnar Eyjólfsson er að byrja vel í Færeyjum.
NSÍ Runavík komst í kvöld í átta liða úrslit færeyska bikarsins eftir stórsigur á Streymur á útivelli.

NSÍ Runavík vann leikinn 7-1 eftir að hafa verið 4-0 yfir í hálfleik.

Fyrsta markið var sjálfsmark á fyrstu mínútu en Íslendingurinn Alex Freyr Elísson kom liðinu í 2-0 mínútu síðar.

Gamli Blikinn Klæmint Olsen skoraði þriðja markið á 31. mínútu og Aron Knudsen það fjórða á 45. mínútu.

Klæmint bætti við sínu öðru marki á 49. mínútu og Markus Danielsen kom NSÍ í 6-0 á 75. mínútu. Streymur náði að minnka muninn í 6-1 á 77. mínútu.

Strákarnir hans Sigga Ragga voru ekki hættir og sjöunda markið leit dagsins ljós á 86. mínútu. Það skoraði Michal Przybylski eftir stoðsendingu frá Klæmint.

Sigurður Ragnar Eyjólfsson tók við liðinu fyrir tímabilið og liðið hefur byrjað mjög vel í deildinni.

NSÍ Runavík hefur unnið fjóra af fyrstu fimm leikjunum í deildinni og er taplaust á toppnum með tveimur stigum meira en næsta lið.

