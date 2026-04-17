Þor­steinn og Glódís sátu fyrir svörum fyrir leik við Eng­land

Valur Páll Eiríksson skrifar
Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta, og Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði liðsins, sátu fyrir svörum á blaðamannafundi fyrir leik við England í undankeppni HM 2026 sem fram fer á Laugardalsvelli á morgun.

Ísland vann 1-0 sigur á Úkraínu á Laugardalsvelli í vikunni og vonast til að fylgja því eftir með góðri frammistöðu gegn gríðarsterku ensku liði sem vann Spán á sama tíma. Leikur Íslands og Englands er klukkan 16:30 á Laugardalsvelli á morgun

Leikurinn verður sögulegur fyrir Glódísi Perlu sem bætir leikjamet Söru Bjarkar Gunnarsdóttir í leik morgundagsins.

Klippa: Fundur fyrir Englandsleikinn
