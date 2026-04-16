Mark Alberts ekki nóg og Crystal Palace upplifði sögulegt kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. apríl 2026 20:59 Albert Guðmundsson fagnar hér marki sínu í kvöld en það var ekki nóg fyrir Fiorentina. Getty/Tullio Puglia Crystal Palace er komið í undanúrslit í Evrópukeppni í fyrsta sinn í sögu félagsins eftir að hafa slegið Fiorentina út úr Sambandsdeildinni í kvöld. Fiorentina vann reyndar leikinn 2-1 en það var ekki nóg því Palace fór áfram þökk sé 3-0 sigri í fyrri leiknum í London. Albert Guðmundsson var í byrjunarliði Fiorentina og jafnaði metin á 30. mínútu með marki úr vítaspyrnu. Palace-menn höfðu gert verkefni heimamanna enn erfiðara þegar Ismaila Sarr kom þeim í 1-0 á 17. mínútu með skalla eftir sendingu Daniel Munoz. Cher Ndour kom svo Fiorentina í 2-1 á 53. mínútu en þá þurfti liðið tvö mörk í viðbót. Þau komu ekki og Crystal Palace vann 4-2 samanlagt. Palace mætir úkraínska félaginu Shakhtar Donetsk í undanúrslitunum en Úkraínumennirnir unnu AZ Alkmaar frá Hollandi 5-2 samanlagt eftir 2-2 jafntefli í seinni leiknum í Hollandi. Í hinum undanúrslitaleiknum mætast síðan Rayo Vallecano frá Spáni og Strasbourg frá Frakklandi. Vallecano tapaði reyndar 3-1 á móti AEK Aþenu í kvöld en vann 4-3 samanlagt. Strasbourg tapaði 2-0 í fyrri leiknum á móti þýska liðinu Mainz en vann 4-0 stórsigur í kvöld.