Messi lögsóttur fyrir að spila ekki vináttuleik Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. apríl 2026 12:01 Messi sötraði te spakur uppi í stúku, í svítu sem fyrirtækið segist hafa borgað fyrir. getty Lionel Messi hefur verið sóttur til saka eftir að hafa misst af æfingaleik með argentínska landsliðinu í Bandaríkjunum á síðasta ári. VID Music Group lögsækir Messi, argentínska knattspyrnusambandið og þriðja aðila í tíu liða kæru fyrir að hafa ekki spilað í æfingaleik Argentínu gegn Venesúela á Hard Rock leikvanginum í Miami. VID var rétthafi og sá um að skipuleggja og markaðssetja leikinn. Messi er sagður hafa, í samráði við knattspyrnusambandið, blekkt VID með vanrækslu við upplýsingagjöf. Semsagt, með því að gefa í skyn að hann myndi spila. The Athletic fjallar um málið. MLS deildin gerði hins vegar ekki hlé á sinni keppni í þessum landsleikjaglugga í byrjun október. Messi spilaði og skoraði tvö mörk fyrir Inter Miami í 4-0 sigri gegn Atlanta degi síðar. Hann spilaði svo seinni vináttuleikinn með Argentínu gegn Púertó Ríkó, sem VID skipulagði einnig. Messi spilaði seinni leikinn gegn Púertó Ríkó. Megan Briggs/Getty Images VID er ósátt við að hafa ekki verið látið vita af því fyrr en degi fyrir fyrri leikinn gegn Venesúela að Messi myndi ekki spila. Messi mætti hins vegar á völlinn og sat í einkastúku með fjölskyldu sinni, sem VID segist hafa borgað fyrir. Samkvæmt VID hafði það bein áhrif á miðasölu þegar í ljós kom, degi fyrir leik, að Messi myndi ekki spila. Aðeins um 15 þúsund miðar hafi selst, sem er rétt tæpur fjórðungur af mögulegum heildarfjölda áhorfenda. VID heldur því fram að fyrirtækið hafi tapað meira en 1.3 milljónum dollara, eða um 158 milljónum króna, með fjarveru Messi.