Sjáðu alla dramatíkina hjá Bayern og Real

Bayern Munchen komst áfram í undanúrslit Meistaradeildarinnar eftir hádramatískan leik gegn Real Madrid í gærkvöldi. Mörkin sjö og rauða spjaldið sem Eduardo Camavinga fékk má sjá hér fyrir neðan.
Real Madrid fékk draumabyrjun eftir aðeins 45 sekúndur þegar kærulaus sending frá Manuel Neuer fór beint á Arda Güler sem skoraði í tómt markið af löngu færi.
Aleksandar Pavlovic jafnaði fljótt metin fyrir Bayern með skalla af stuttu færi en Guler kom sínum mönnum yfir aftur með stórkostlegri aukaspyrnu í hægra hornið efst.
Bayern barðist aftur til baka með marki frá Harry Kane, en þeir voru undir í hálfleik eftir frábæra afgreiðslu frá Kylian Mbappé.
Lengi vel leit út fyrir að þessi æsispennandi viðureign væri á leið í framlengingu, en leikurinn snerist við þegar Camavinga – sem hafði aðeins verið inni á vellinum í 24 mínútur – fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt.
Bayern nýtti sér liðsmuninn þegar Luis Díaz, með smá hjálp frá varnarmanninum Militao, skrúfaði boltann efst í hægra hornið.
Þegar Real Madrid sótti manni færri til að ná jöfnunarmarki undir lokin kláraði Olise dæmið með sannarlega dásamlegu skoti
Arsenal tryggði sér sæti í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta eftir markalaust jafntefli í seinni leiknum á móti portúgalska félaginu Sporting.
Sigurmark Kai Havertz í blálokin á fyrri leiknum var eina markið í leikjunum tveimur. Til upprifjunar má sjá það hér fyrir neðan.