Sjáðu alla dramatíkina hjá Bayern og Real

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Luis Diaz skoraði skömmu eftir að Real Madrid fékk rautt spjald. Markið hefði dugað til sigurs í einvíginu.
Luis Diaz skoraði skömmu eftir að Real Madrid fékk rautt spjald. Markið hefði dugað til sigurs í einvíginu. Lars Baron/Getty Images

Bayern Munchen komst áfram í undanúrslit Meistaradeildarinnar eftir hádramatískan leik gegn Real Madrid í gærkvöldi. Mörkin sjö og rauða spjaldið sem Eduardo Camavinga fékk má sjá hér fyrir neðan.

Bayern Munchen - Real Madrid 4-3 (6-4)

Klippa: Mörkin og rauða spjaldið í Bayern Munchen - Real Madrid 4-3 (6-4)

Real Madrid fékk draumabyrjun eftir aðeins 45 sekúndur þegar kærulaus sending frá Manuel Neuer fór beint á Arda Güler sem skoraði í tómt markið af löngu færi.

Aleksandar Pavlovic jafnaði fljótt metin fyrir Bayern með skalla af stuttu færi en Guler kom sínum mönnum yfir aftur með stórkostlegri aukaspyrnu í hægra hornið efst.

Bayern barðist aftur til baka með marki frá Harry Kane, en þeir voru undir í hálfleik eftir frábæra afgreiðslu frá Kylian Mbappé.

Lengi vel leit út fyrir að þessi æsispennandi viðureign væri á leið í framlengingu, en leikurinn snerist við þegar Camavinga – sem hafði aðeins verið inni á vellinum í 24 mínútur – fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt.

Bayern nýtti sér liðsmuninn þegar Luis Díaz, með smá hjálp frá varnarmanninum Militao, skrúfaði boltann efst í hægra hornið.

Þegar Real Madrid sótti manni færri til að ná jöfnunarmarki undir lokin kláraði Olise dæmið með sannarlega dásamlegu skoti

Arsenal - Sporting 0-0 (1-0)

Arsenal tryggði sér sæti í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta eftir markalaust jafntefli í seinni leiknum á móti portúgalska félaginu Sporting. 

Sigurmark Kai Havertz í blálokin á fyrri leiknum var eina markið í leikjunum tveimur. Til upprifjunar má sjá það hér fyrir neðan. 

