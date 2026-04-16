Leikmenn Arsenal völdu Rice sem fyrirliða Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. apríl 2026 10:33 Declan Rice leiddi lið Arsenal út á völl í Meistaradeildinni í gærkvöld. Mike Hewitt/Getty Images Declan Rice hefur verið með fyrirliðabandið í síðustu tveimur leikjum Arsenal en það var ekki ákvörðun þjálfarans heldur leikmanna liðsins. Fyrirliðinn Martin Ödegaard og varafyrirliðinn Bukayo Saka eru báðir meiddir. Vanalega hefur varnarmaðurinn Gabriel verið sá þriðji í röðinni á eftir þeim. Athygli vakti því að Rice var með fyrirliðabandið í síðustu tveimur leikjum, í 1-2 tapi gegn Bournemouth og 0-0 jafntefli gegn Sporting. „Þeir tóku þessa ákvörðun," sagði þjálfari Arsenal, Mikel Arteta. „Declan hefur unnið sig upp á þennan stall, í þetta hlutverk. Hann hefur leitt liðið á mikilvægum stundum. Hann er frábær leiðtogi, frábær leikmaður, og ég elska þegar leikmenn taka svona ábyrgð að sér," bætti Arteta við. Nýi fyrirliðinn Rice ræddi líka við blaðamenn eftir markalausa jafnteflið gegn Sporting, sem dugði Arsenal til að komast áfram í undanúrslit eftir 0-1 sigur í fyrri leiknum. Viðtalið má finna hér fyrir neðan. Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC