Chris Wood er nýsnúinn aftur en fór meiddur af velli eftir ljóta tæklingu í leik Nottingham Forest og Porto í Evrópudeildinni í gærkvöldi. Forest-menn og nýsjálenska landsliðið vona innilega að framherjinn verði ekki aftur lengi frá.
Wood gekkst undir aðgerð fyrr á hnénu fyrr á tímabilinu en sneri aftur til átaka í byrjun mánaðar.
Í gær varð hann svo fyrir ljótri tæklingu, sem Jan Bednarek fékk beint rautt spjald fyrir.
Wood var skipt meiddum af velli en Forest vann leikinn og mætir Aston Villa í undanúrslitum.
„Þú vilt auðvitað aldrei sjá leikmenn fara meidda af velli en sem betur fer þetta hitt hnéð, ekki það sama og hann þurfti að fara í aðgerð út af. Forest mun meta stöðuna á honum en það lítur ekki út fyrir þetta sé alvarlegt, sem betur fer,“ sagði landsliðsþjálfari Nýja-Sjálands.
Hinn 34 ára gamli Wood er algjör lykilmaður í nýsjálenska landsliðinu, sem er á leiðinni á HM í fyrsta sinn síðan 2010.
Forest þarf líka á öllum sínum leikmönnum að halda í baráttunni sem framundan er, bæði í undanúrslitum Evrópudeildarinnar og fallbaráttunni í ensku úrvalsdeildinni.