Vonar að Wood sé ekki al­var­lega meiddur

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sem betur fer var það hægra hnéð sem fékk höggið. Alex Livesey/Getty Images

Chris Wood er nýsnúinn aftur en fór meiddur af velli eftir ljóta tæklingu í leik Nottingham Forest og Porto í Evrópudeildinni í gærkvöldi. Forest-menn og nýsjálenska landsliðið vona innilega að framherjinn verði ekki aftur lengi frá.

Wood gekkst undir aðgerð fyrr á hnénu fyrr á tímabilinu en sneri aftur til átaka í byrjun mánaðar.

Í gær varð hann svo fyrir ljótri tæklingu, sem Jan Bednarek fékk beint rautt spjald fyrir.

Wood var skipt meiddum af velli en Forest vann leikinn og mætir Aston Villa í undanúrslitum.

„Þú vilt auðvitað aldrei sjá leikmenn fara meidda af velli en sem betur fer þetta hitt hnéð, ekki það sama og hann þurfti að fara í aðgerð út af. Forest mun meta stöðuna á honum en það lítur ekki út fyrir þetta sé alvarlegt, sem betur fer,“ sagði landsliðsþjálfari Nýja-Sjálands.

Hinn 34 ára gamli Wood er algjör lykilmaður í nýsjálenska landsliðinu, sem er á leiðinni á HM í fyrsta sinn síðan 2010.

Forest þarf líka á öllum sínum leikmönnum að halda í baráttunni sem framundan er, bæði í undanúrslitum Evrópudeildarinnar og fallbaráttunni í ensku úrvalsdeildinni.

