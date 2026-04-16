Íslenski boltinn

Stuðnings­menn kosta Þór og Víking hundruð þúsunda

Sindri Sverrisson skrifar
Stuðningsmenn Þórs höfðu góða ástæðu til að kætast á langþráðum leik í Bestu deildinni. Blysin þeirra kosta félagið hins vegar skildinginn. vísir/Guðmundur

Knattspyrnudeild Þórs þarf að greiða 250.000 króna sekt til KSÍ, og knattspyrnudeild Víkins 150.000 króna sekt, vegna stuðningsmanna sem kveiktu á blysum í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta.

Kveikt var á blysum á fyrsta leik tímabilsins, þegar Víkingur og Breiðablik mættust í Víkinni. Samkvæmt niðurstöðu aga- og úrskurðarnefndar KSÍ voru það stuðningsmenn Víkings sem kveiktu á blysum fyrir leik og þegar Gylfi Þór Sigurðsson jafnaði metin í leiknum.

Þá er þess getið að stuðningsmenn Víkings hafi ítrekað kallað „KSÍ-mafía“ inn á völlinn og hefur það einnig áhrif á sektarupphæðina sem eins og fyrr segir var 150.000 krónur í þessu tilfelli.

Stuðningsmenn Þórs kveiktu svo í fleiri blysum, eða minnst fjórum, á Hlíðarenda þar sem þeir fögnuðu fræknum sigri gegn Val í fyrsta leik Þórs í efstu deild síðan árið 2014.

Þór fékk sekt upp á 250.000 krónur vegna þessa en hámarks sektarupphæð félaga, þegar áhorfendur gerast sekir um vítaverða eða hættulega framkomu, er 500.000 krónur.

Besta deild karla Víkingur Reykjavík Þór Akureyri

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið