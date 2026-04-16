Knattspyrnudeild Þórs þarf að greiða 250.000 króna sekt til KSÍ, og knattspyrnudeild Víkins 150.000 króna sekt, vegna stuðningsmanna sem kveiktu á blysum í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta.
Kveikt var á blysum á fyrsta leik tímabilsins, þegar Víkingur og Breiðablik mættust í Víkinni. Samkvæmt niðurstöðu aga- og úrskurðarnefndar KSÍ voru það stuðningsmenn Víkings sem kveiktu á blysum fyrir leik og þegar Gylfi Þór Sigurðsson jafnaði metin í leiknum.
Þá er þess getið að stuðningsmenn Víkings hafi ítrekað kallað „KSÍ-mafía“ inn á völlinn og hefur það einnig áhrif á sektarupphæðina sem eins og fyrr segir var 150.000 krónur í þessu tilfelli.
Stuðningsmenn Þórs kveiktu svo í fleiri blysum, eða minnst fjórum, á Hlíðarenda þar sem þeir fögnuðu fræknum sigri gegn Val í fyrsta leik Þórs í efstu deild síðan árið 2014.
Þór fékk sekt upp á 250.000 krónur vegna þessa en hámarks sektarupphæð félaga, þegar áhorfendur gerast sekir um vítaverða eða hættulega framkomu, er 500.000 krónur.