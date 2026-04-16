Íslenski boltinn

Gabríel Snær seldur til Sví­þjóðar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Gabríel Snær mun flytja til Svíþjóðar í sumar.
ÍA hefur selt Gabríel Snæ Gunnarsson til Elfsborg í sænsku úrvalsdeildinni. Gabríel mun ganga til liðs við sænska félagið þann 1. júlí næstkomandi en spila með liði í Bestu deildinni þangað til.

„Þetta eru afar gleðileg tíðindi fyrir bæði félagið og Gabríel Snæ, sem fær nú tækifæri til að stíga næstu skref á ferli sínum. Um leið er þetta mikil viðurkenning fyrir starf félagsins, en með þessum félagaskiptum verður Gabríel 13. leikmaðurinn sem ÍA selur erlendis á síðustu níu árum,“ segir í tilkynningu Knattspyrnufélags ÍA á Facebook.

Gabríel er fæddur árið 2008 og þykir mikið efni en hann spilar sem sóknarmaður og skoraði nokkur góð mörk með ÍA á undirbúningstímabilinu. Faðir hans er markahrókurinn Gunnar Heiðar Þorvaldsson, sem gerði garðinn frægan í Svíþjóð á sínum tíma sem leikmaður.

Hjá Elfsborg mun Gabríel hitta Júlíus Magnússon og Ara Sigurpálsson, fyrrum leikmenn Víkings. Elfsborg hefur endað í 7. og 8. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar á síðustu tímabilum.

Besta deild karla Sænski boltinn ÍA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið