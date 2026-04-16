Forest sló tíu Porto-menn út og mætir Villa í undan­úr­slitum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Morgan Gibbs-White fagnar sigurmarki sínu fyrir Nottingham Forest í kvöld.
Morgan Gibbs-White fagnar sigurmarki sínu fyrir Nottingham Forest í kvöld. Getty/Molly Darlington

Ensku félögin Nottingham Forest og Aston Villa tryggðu sér bæði sæti í undanúrslitum Evrópudeildar karla í fótbolta í kvöld.

Nottingham Forest vann seinni leikinn á móti Porto 1-0 á City Ground í Nottingham og þar með einvígið samanlagt 2-1.

Aston Villa vann seinni leikinn á móti Bologna 4-0 á heimavelli og þar með einvígið örugglega 7-1 samanlagt.

Portúgalska liðið missti mann af velli í upphafi leiks og þurfti að spila manni færri í meira en áttatíu mínútur á útivelli. Forest-menn græddu á því en tókst samt bara að skora eitt mark.

Forest komst snemma yfir í leiknum en áður hafði Porto-maðurinn Jan Bednarek fengið beint rautt spjald.

Rauða spjaldið fór á loft strax á áttundu mínútu leiksins og fjórum mínútum síðar skoraði Morgan Gibbs-White eftir stoðsendingu frá Neco Williams.

Aston Villa var í frábærum málum á móti Bologna eftir 3-1 sigur á Ítalíu og komst svo í 3-0 á fyrstu fjörutíu mínútunum í kvöld.

Ollie Watkins, Emiliano Buendía og Morgan Rogers skoruðu mörkin í fyrri hálfleik en Rogers klikkaði líka á vítaspyrnu í stöðunni 1-0. Ezri Konsa skoraði síðan fjórða markið rétt fyrir hálfleik.

Nottingham Forest og Aston Villa mætast í undanúrslitunum en í hinum undanúrslitaleiknum mætast þýska liðið SC Freiburg og portúgalska liðið Braga.

Braga lenti reyndar 2-0 undir á útivelli á móti Real Betis en svaraði með fjórum mörkum og vann því leikinn 4-2 og einvígið því 5-3 samanlagt. Þeir Víctor Carvalho, Ricardo Horta og Jean-Baptiste Gorby skoruðu mörk Braga en þeir Antony og Abdessamad Ezzalzoul höfðu komið Betis í 2-0 á fyrstu 26 mínútunum.

