Forest sló tíu Porto-menn út og mætir Villa í undanúrslitum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. apríl 2026 20:56 Morgan Gibbs-White fagnar sigurmarki sínu fyrir Nottingham Forest í kvöld. Getty/Molly Darlington Ensku félögin Nottingham Forest og Aston Villa tryggðu sér bæði sæti í undanúrslitum Evrópudeildar karla í fótbolta í kvöld. Nottingham Forest vann seinni leikinn á móti Porto 1-0 á City Ground í Nottingham og þar með einvígið samanlagt 2-1. Aston Villa vann seinni leikinn á móti Bologna 4-0 á heimavelli og þar með einvígið örugglega 7-1 samanlagt. Portúgalska liðið missti mann af velli í upphafi leiks og þurfti að spila manni færri í meira en áttatíu mínútur á útivelli. Forest-menn græddu á því en tókst samt bara að skora eitt mark. Forest komst snemma yfir í leiknum en áður hafði Porto-maðurinn Jan Bednarek fengið beint rautt spjald. Rauða spjaldið fór á loft strax á áttundu mínútu leiksins og fjórum mínútum síðar skoraði Morgan Gibbs-White eftir stoðsendingu frá Neco Williams. Aston Villa var í frábærum málum á móti Bologna eftir 3-1 sigur á Ítalíu og komst svo í 3-0 á fyrstu fjörutíu mínútunum í kvöld. Ollie Watkins, Emiliano Buendía og Morgan Rogers skoruðu mörkin í fyrri hálfleik en Rogers klikkaði líka á vítaspyrnu í stöðunni 1-0. Ezri Konsa skoraði síðan fjórða markið rétt fyrir hálfleik. Nottingham Forest og Aston Villa mætast í undanúrslitunum en í hinum undanúrslitaleiknum mætast þýska liðið SC Freiburg og portúgalska liðið Braga. Braga lenti reyndar 2-0 undir á útivelli á móti Real Betis en svaraði með fjórum mörkum og vann því leikinn 4-2 og einvígið því 5-3 samanlagt. Þeir Víctor Carvalho, Ricardo Horta og Jean-Baptiste Gorby skoruðu mörk Braga en þeir Antony og Abdessamad Ezzalzoul höfðu komið Betis í 2-0 á fyrstu 26 mínútunum. Evrópudeild UEFA