Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hvetur stuðningsmenn Arsenal til að njóta þess að liðið sé komið í undanúrslit Meistaradeildarinnar þrátt fyrir gagnrýni á frammistöðu þess.
Arsenal gerði markalaust jafntefli gegn Sporting á miðvikudagskvöldið og tryggði sér þar með sæti í undanúrslitum þar sem þeir mæta Atlético Madrid.
Þetta er í fyrsta sinn í sögu félagsins sem það kemst í undanúrslit í Meistaradeildinni tvö ár í röð, en liðið átti aðeins eitt skot á mark og þurfti að treysta á seiglu sína til að tryggja sér 1-0 sigur samanlagt.
Arsenal er einnig á toppi ensku úrvalsdeildarinnar en stendur frammi fyrir endurteknum spurningum um getu sína til að binda enda á sex ára bið eftir titli.
Það var eins og olía á það bál þegar liðið tapaði úrslitaleik deildabikarsins fyrir Manchester City og enn meiri þegar Arsenal féll úr leik í enska bikarnum gegn B-deildarliði Southampton.
"We've done something that's never been done" 🔴Mikel Arteta praises the effort of his Arsenal side and is preparing for 'magical nights' against Atletico Madrid in the Champions League semi-final 🤩 pic.twitter.com/EOKwBSgQiT— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 15, 2026
Skytturnar hafa aldrei unnið Meistaradeildina og stefna að því að lyfta bikarnum í ensku úrvalsdeildinni í fyrsta sinn í 22 ár.
Arteta vísaði í heimildarþættina „All or Nothing“ á Amazon, sem fylgdust með liðinu á tímabilinu 2021-22, og gaf í skyn að viðbrögðin gegn liði hans hefðu verið óhófleg eftir erfitt tímabil.
„Ég vildi að við værum að gera Arsenal-heimildarmyndina á þessu tímabili, svo þið gætuð tekið upp síðustu 48 klukkustundirnar og vitað allt sem hefur verið sagt [um okkur], en svo horfum við á þættina í júlí og þá verðum við að spyrja okkur þeirrar spurningar, við horfum á myndirnar og segjum: „Allt í lagi, hvar er Arsenal statt?“ sagði Mikel Arteta.
„Ég held að við myndum öll segja að þeir séu í neðstu þremur sætunum [miðað við gagnrýnina]. Svo um hvað erum við að tala, gott fólk? Gerið svo vel, njótið þess hvar við erum stödd sem félag. Ef einhver vill ekki gera það, þá er það bara þannig. Við erum að njóta þess mjög mikið og ég finn fyrir miklu þakklæti fyrir það sem leikmennirnir eru að gera og fyrir stuðningsmenn okkar, svo takk fyrir,“ sagði Arteta.
Arteta upplýsti að Declan Rice hefði farið fram úr öllum væntingum og spilað allan leikinn gegn Sporting þrátt fyrir að hafa misst af æfingu deginum áður.
„Declan var gjörsamlega búinn á því í gær. Það voru engar líkur á að hann gæti spilað í dag, honum leið alls ekki vel í dag, en hann spilaði 94 mínútur á þeim gæðum sem hann býr yfir,“ sagði Arteta.
„Sérhver einasti leikmaður leggur allt í sölurnar til að leggja sitt af mörkum, til að gefa sitt besta og ég kann virkilega að meta það frá liðinu,“ sagði Arteta.