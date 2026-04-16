Gervigreindin gaf Alberti engan séns hjá Bayern Sindri Sverrisson skrifar 16. apríl 2026 11:29 Albert Brynjar Ingason tæki sig vel út í búningi Bayern München en myndi ekki skora mörg mörk samkvæmt gervigreindinni. Mynd búin til með gervigreind „Gervigreindin er þekkt fyrir að vera mesta já-manneskja ever en þú fékkst þetta bara beint í andlitið," sagði Kjartan Atli Kjartansson í hláturskasti í Meistaradeildarmörkunum. Gervigreindin hafði þá svarað spurningu um hve mörg mörk Albert Brynjar Ingason gæti skorað á einni leiktíð með Bayern München. Bayern sló Real Madrid út í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í gærkvöld, með 4-3 sigri þar sem Aleksander Pavlovic, Harry Kane, Luis Días og Michael Olise skoruðu mörk Bayern. Í Meistaradeildarmörkunum eftir leik spunnust upp umræður um hve „auðvelt" væri að skora mörk sem framherji Bayern. Að hvaða framherji sem er myndi skora fyrir liðið, jafnvel fertugur Albert Brynjar Ingason, en því var gervigreindin ósammála eins og sjá má í spilaranum hér að neðan: Klippa: Hvað ef Albert væri framherji Bayern? „Harry Kane hjá Tottenham var frábær framherji en hann var ekki með þessar tölur [sem hann er með hjá Bayern]. Leikirnir fyrir Bayern München eru auðveldari en margir leikir í ensku úrvalsdeildinni," sagði Aron Jóhannsson. Aron vildi þannig meina að jafnvel kollegi hans í settinu, Albert, gæti skorað fullt af mörkum fyrir Bayern. En þrátt fyrir að Albert hafi verið afar slyngur markaskorari á sínum tíma þá var gervigreindin ekki sammála Aroni. Hún fékk þessa spurningu: Hversu mörg mörk myndi Albert skora fyrir Bayern München á heilu tímabili í þýsku deildinni, ef hann spilaði alla leiki? Og svar gervigreindarinnar var umbúðalaust: „Jafnvel þó að hann myndi einhvern veginn ná því að spila alla leiki þá myndi Albert Ingason mjög sennilega skora á bilinu 0-2 mörk." Höfðu menn vægast sagt gaman af þessu svari eins og sjá má í spilaranum hér að ofan.