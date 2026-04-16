Átti Camavinga skilið spjald? „Ekki eins og hann taki boltann og negli honum í burtu“

Eduardo Camavinga átti eftirminnilega lélega innkoma fyrir Real Madrid í leik gegn Bayern Munchen í gærkvöldi. En átti franski miðjumaðurinn endilega skilið að fá rautt spjald?
Camavinga kom inn af bekknum á 61. mínútu þegar staðan var 2-3 fyrir Real Madrid og 4-4 í einvíginu.
Á 78. mínútu fékk Camavinga gult spjald fyrir brot á Jamal Musiala og á 86. mínútu fékk hann sitt seinna gula spjald, þar með rautt, fyrir að afhenda boltann ekki strax eftir að hafa brotið af sér.
Bayern skoraði svo tvö mörk gegn tíu leikmönnum Real og vann einvígið samanlagt 6-4.
„Ég sagði það [þegar Camavinga kom inn af varamannabekknum] að hann ætti á einhvern hátt eftir að kasta þessu út um gluggann fyrir Real. Hann er bara búinn að vera alveg arfaslakur,“ sagði Albert Brynjar Ingason í Meistaradeildarmörkunum í gærkvöldi.
Aron Jóhannsson kom Camavinga þá aðeins til varna og sagði seinna gula spjaldið ekki hafa verið verðskuldað. Dómarinn hefði líklega ekki áttað sig á því að þetta væri seinna gula spjaldið, annars hefði hann sleppt honum fyrir þetta smáræði.
„Það er ekki eins og hann taki boltann og negli honum í burtu. Mér finnst að dómarinn eigi bara vera með smá leikskilning og segja honum að hann sé á síðasta séns.“
Albert stóð hins vegar fastur á sínu og sagði seinna gula spjaldið vera fyllilega verðskuldað.
Dæmi hver fyrir sig en brotin, spjöldin og líflegar umræður Alberts og Arons um málið má sjá hér fyrir neðan. Öll mörkin úr leiknum má sjá hér.