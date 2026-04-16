Gamanið var stutt hjá Arnari Frey, markverði KR sem meiddist strax í fyrsta leik liðsins í Bestu deildinni. Fyrst var óttast að tímabilinu hjá honum væri lokið en jákvæðari fréttir hafa borist síðan þá.
Eftir langt og strangt undirbúningstímabil og eftir að hafa gert markvarðarstöðuna hjá KR að sinni meiddist Arnar á áttundu mínútu í fyrstu umferð Bestu deildarinnar í leik gegn Keflavík. Í ljós kom að sin hafði slitnað í hné hans.
Fyrst um sinn var talið að tímabilinu hjá honum væri lokið en nú þykir líklegt að það muni taka Arnar fjóra mánuði að koma sér aftur í leikform. Hann gæti því náð lokahluta tímabilsins.
„Til að byrja með hugsar maður um alla vinnuna sem maður hefur lagt í þetta. Að hún sé farin í vaskinn,“ segir Arnar í samtali við íþróttadeild Sýnar. „Maður var farinn að sjá fram á að vera fara strax aftur í annað undirbúningstímabil. Eins þreytt og það er. En jákvætt að maður geti mögulega náð hluta af tímabilinu.“
Arnar gekk í raðir KR í fyrra og hafði gert vel í að stimpla sig inn sem aðalmarkvörður liðsins í fremur sérstöku uppleggi KR sem felur það í sér að markvörður liðsins stígur hærra upp á völlinn og tekur þátt í uppspili.
„Maður þarf að hlaupa helvíti mikið. Ég held við séum að hlaupa mun meira en markverðir í öðrum liðum. Þegar að maður er að koma til baka held ég að þetta verði eins og fyrir útileikmann að koma til baka. Maður þarf líka að komast í hlaupastand. Það verður áskorun en við erum klárir í hana.“
„Þetta er leikstíll sem mér hefur alltaf langað að spila. Það er alveg gulrót að koma til baka eins fljótt og maður getur til þess að fá að spila þennan fótbolta aftur. Svo erum við með geggjað lið. Maður vill taka eins mikinn þátt í þessu og maður getur.“
Þrátt fyrir að meiðslin séu högg eyðir Arnar ekki miklum tíma í að svekkja sig á hlutunum.
„Fyrst þegar að þetta gerist er þetta alveg erfitt. Maður verður tilfinningaríkur en þegar maður er farinn að hugsa meira út í þetta þá horfi ég bara á þetta þannig að ég get ekki breytt þessu. Ég reyni bara frekar að komast í gegnum þetta. Það er ekkert sem ég get gert til að snúa þessu við.“