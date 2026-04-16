Íslenski boltinn

„Ég get ekki breytt þessu“

Aron Guðmundsson skrifar
Arnar Freyr þarf að bíta í það súra að bíða lengi eftir næsta leik sínum í Bestu deildinni.
Arnar Freyr þarf að bíta í það súra að bíða lengi eftir næsta leik sínum í Bestu deildinni. Vísir/Sigurjón

Gamanið var stutt hjá Arnari Frey, mark­verði KR sem meiddist strax í fyrsta leik liðsins í Bestu deildinni. Fyrst var óttast að tíma­bilinu hjá honum væri lokið en jákvæðari fréttir hafa borist síðan þá. 

Eftir langt og strangt undir­búningstíma­bil og eftir að hafa gert mark­varðar­stöðuna hjá KR að sinni meiddist Arnar á áttundu mínútu í fyrstu um­ferð Bestu deildarinnar í leik gegn Keflavík. Í ljós kom að sin hafði slitnað í hné hans.

Fyrst um sinn var talið að tíma­bilinu hjá honum væri lokið en nú þykir lík­legt að það muni taka Arnar fjóra mánuði að koma sér aftur í leik­form. Hann gæti því náð loka­hluta tíma­bilsins.

„Til að byrja með hugsar maður um alla vinnuna sem maður hefur lagt í þetta. Að hún sé farin í vaskinn,“ segir Arnar í sam­tali við íþrótta­deild Sýnar. „Maður var farinn að sjá fram á að vera fara strax aftur í annað undir­búningstíma­bil. Eins þreytt og það er. En jákvætt að maður geti mögu­lega náð hluta af tíma­bilinu.“

Arnar gekk í raðir KR í fyrra og hafði gert vel í að stimpla sig inn sem aðal­mark­vörður liðsins í fremur sér­stöku upp­leggi KR sem felur það í sér að mark­vörður liðsins stígur hærra upp á völlinn og tekur þátt í upp­spili.

„Maður þarf að hlaupa helvíti mikið. Ég held við séum að hlaupa mun meira en mark­verðir í öðrum liðum. Þegar að maður er að koma til baka held ég að þetta verði eins og fyrir úti­leik­mann að koma til baka. Maður þarf líka að komast í hlaupa­stand. Það verður áskorun en við erum klárir í hana.“

„Þetta er leikstíll sem mér hefur alltaf langað að spila. Það er alveg gul­rót að koma til baka eins fljótt og maður getur til þess að fá að spila þennan fót­bolta aftur. Svo erum við með geggjað lið. Maður vill taka eins mikinn þátt í þessu og maður getur.“

Þrátt fyrir að meiðslin séu högg eyðir Arnar ekki miklum tíma í að svekkja sig á hlutunum.

„Fyrst þegar að þetta gerist er þetta alveg erfitt. Maður verður til­finningaríkur en þegar maður er farinn að hugsa meira út í þetta þá horfi ég bara á þetta þannig að ég get ekki breytt þessu. Ég reyni bara frekar að komast í gegnum þetta. Það er ekkert sem ég get gert til að snúa þessu við.“

Besta deild karla KR

