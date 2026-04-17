Bandaríski tónlistarmaðurinn D4vd, hefur verið handtekinn vegna gruns um að hafa orðið Celeste Rivas Hernandez að bana. Líkamsleifar Hernandez fundust í skotti Teslu-bifreiðar hans í fyrra. Hún var aðeins fjórtán ára þegar hún lést. Rétt nafn tónlistarmannsins er David Anthony Burke, hann er í dag 21 árs.
Málið var tekið fyrir af sérstökum dómi í Bandaríkjunum sem hefur það hlutverk að meta hvort brot hafi verið framið og hvort eigi að ákæra. Í frétt BBC segir að í tilkynningu frá lögreglunni í Los Angeles í gær hafi komið fram að Burke hefði verið handtekinn og væri í gæsluvarðhaldi og gæti ekki losnað með tryggingu. Málið fer fyrir dómstóla í Los Angeles á mánudag.
Í frétt BBC segir að söngvarinn hafi ekki tjáð sig mikið um málið en talsmenn hans hafi sagt hann vinna með lögreglunni.
Líkamsleifar Hernandez Rivas fundust 8. september í framskotti Teslu eftir að starfsmenn dráttarbílafyrirtækisins Hollywood Tow fundu sterka lykt í kringum bílinn. Eftir að þeir opnuðu skottið blöstu þá við líkamsleifar í plastpoka.
Teslan hafði verið dregin í burtu af bílastæði í Hollywood-hæðum þar sem nágrannar sögðu bílinn hafa verið kyrrstæðan í meira en mánuð. Réttarmeinafræðingi tókst svo í krufningu að bera kennsl á Hernandez Rivas. Að hans mati hafði hún þá verið látin í nokkrar vikur og líklega verið í skottinu í töluverðan tíma. Dánarorsök liggur ekki fyrir en andlát hennar er rannsakað sem manndráp.
Fjölskylda stúlkunnar tilkynnti hana týnda í apríl árið 2024 en í frétt BBC segir að það hafi ekki verið í fyrsta sinn sem hún strauk að heiman. Hún hafi búið í um 120 kílómetra fjarlægð frá þeim stað sem hún fannst á.
Sérstakur kviðdómur tók málið fyrir í desember á síðasta ári en handtaka Burke er það fyrsta sem gerist í málinu síðan þá. Í frétt BBC segir enn fremur að takmarkaðar upplýsingar hafi verið gefnar út um rannsókn málsins en í meðferð kviðdómsins hafi þó verið greint frá því hverju Hernandez Rivas klæddist og að hún hafi verið með húðflúr á vísifingri sem á stóð Shhh. Burke er með sams konar húðflúr samkvæmt fréttinni.
Söngvarinn aflýsti heimsferðalagi sínu stuttu eftir að lík hennar fannst. Fram hefur komið að bæði Crocs og bandaríska fatamerkið Hollister hættu við í kjölfar rannsóknar að hafa hann í markaðsefni sínu.
Þá tilkynnti söngkonan Kali Uchis að hún myndi fjarlægja tónlist sem þau gerðu saman af streymisveitum.