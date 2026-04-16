Rússar gerðu harðar árásir á Úkraínu í nótt og liggja að minnsta kosti fimmtán almennir borgarar í valnum og níutíu eru sárir.
Á meðal hinna látnu í höfuðborginni Kænugarði var fimmtán ára gamall drengur og þrír létust síðan í Dnipro héraði. Úkraínumenn svöruðu með árásum á Krasnodar hérað í Rússlandi. Héraðsstjórinn þar segir að tvö börn hafi látið lífið í þeim árásum.
Árásir Rússa nú koma eftir að hið skammvinna og brothætta vopnahlé rann út en Rússar og melimir rétttrúnaðarkirkjunnar héldu páska hátíðlega um síðustu helgi.
Vitali Klitschko borgarstjóri Kænugarðs segir að um tíu hafi látist í borginni en tekur fram að tekist hafi að bjarga lífi móður og barns úr rústum sextán hæða blokkar í morgun.