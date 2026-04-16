Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Er það oftast 68-kynslóðin, kennd við ást og frið, sem telur sig hafa vinninginn.
Ég hef hins vegar alltaf haldið því fram að það hafi verið unglingsár mín – kynslóðarinnar sem fæddist undir lok 8. áratugarins og við upphaf þess 9. og fór í gegnum mótunarárin í of stórum flónel skyrtum úr Vinnufatabúðinni með lyklakippu með mynd af Kurt Cobain í símalausum vasanum og vasadiskó í Jansport bakpokanum sem hefði spilað lög um tilgangsleysi tilverunnar daginn út og inn ef batteríin hefðu ekki alltaf verið að klárast – sem hafi verið toppurinn.
Í dag hef ég rétt fyrir mér. Samtíminn hefur tekið í sig nýja dellu: Samkvæmt fréttum er tíundi áratugurinn sá áratugur sem okkur lengir nú eftir.
En hver er ástæða vinsældanna?
Margir rekja nýfenginn áhuga samtímans á tíunda áratugnum til sjónvarpsþáttanna Love Story, sem sýndir eru á Disney+, um ástir og átakanleg örlög heitasta pars áratugarins, John F. Kennedy yngri og Carolyn Bessette.
Fatastíll Carolyn fer nú sigurför um heiminn.
Tískutímaritið Vogue birti nýverið grein um hvernig megi tileinka sér stílinn. Gekk hann út á einfaldleika – ekki aðeins í útliti heldur úrvali.
Á tímum hraðtísku, þar sem fataúrvalið er ekki aðeins það sem hangir í skápnum heldur einnig nýjustu gylliboð neyslusamfélagsins sem hægt er að fá send heim með músarsmelli, er skiljanlegt að margir sjái í hyllingum þá hugarró sem fylgdi því að eiga aðeins eitt par af Levi´s 501 gallabuxum og hvítan afabol úr Verslun Guðsteins Eyjólfssonar.
Tíundi áratugurinn er einkum hugleikinn Z-kynslóðinni, fólki á aldrinum 15-30, sem sögð er sakna þess efnislega í stafrænni veröld; ljósmynda á pappír, geisladisksins og vídeóspólunnar.
Kynslóðin – sú fyrsta sem ólst upp í stafrænum heimi – var svipt fleiru en fegurð geisladiskarekkans.
Það var æfing í raunsæi að arka vongóður inn í Hans Petersen að sækja myndir í framköllun og ganga þaðan út vasapeningnum fátækari með umslag fullt af myndum af fólki með undirhöku og rauð augu.
Vídeóleigan var ekki aðeins ástæða fyrir unglinga til að fá sér göngutúr. Sektin sem hlaust af því að spóla ekki til baka var dýrmæt lexía í tillitssemi við aðra.
Einmanaleiki einkennir samtímann.
Friends, Seinfeld, Hemmi Gunn.
Á tíundaáratugnum var að jafnaði aðeins einn skjár í lífi fólks: Sjónvarpið í stofunni.
Í þá daga var skjátími ekki þjálfun í félagsfælni heldur samverustund.
Árið 1990 fór ég í fyrsta fjölskyldufríið með foreldrum mínum og bræðrum. Förinni var heitið til Majorka. Það var þó ekki aðeins sólin og sundlaugarbakkinn sem vöktu eftirvæntingu. Dögum saman gramsaði ég í fataskápum heimilisins í leit að rétta dressinu fyrir flugið. Fyrir valinu urðu bleikar smekkbuxur og blússa með herðapúðum, sem mamma átti. Þótt Carolyn Bessette hefði sennilega ekki lagt blessun sína yfir stílinn fannst mér ég fáránlega flott þar sem ég sat í vélinni umkringd uppábúnum Íslendingum.
Á tíunda áratugnum var það svo einstök upplifun að yfirgefa landið að við klæddum okkur upp við tilefnið.
Nú á dögum þykir fólki svo sjálfsagt að fara í flug mörgum sinnum á ári að konur í leggingsbuxum og karlar í dúnvestum njóta þess varla lengur fyrir nöldrinu í sjálfum sér yfir biðröðum og langri bið eftir töskunum.
Á tíunda áratugnum fundum við lífsgleði í þakklætinu.
Árið 1991 lauk kalda stríðinu þegar Sovétríkin liðu undir lok.
Árið 1992 gætti svo mikillar pólitískrar bjartsýni um framtíðina að bandaríski stjórnmálafræðingurinn Francis Fukuyama lýsti yfir „endalokum sögunnar“ í frægri metsölubók. Kvað hann hugmyndfræðilegri þróun mannkynsins formlega lokið og vestrænt lýðræði hafa, í anda náttúruvals Darwins, bolað burt óæðri stjórnarháttum á borð við harðstjórn, einræði og kommúnisma.
Þrátt fyrir að mörg okkar hafi á tíunda áratugnum dáð þunglyndan heróínfíkil með gítar ...
... einkenndi tímana von.
Árið 1993 opnaði McDonald´s á Íslandi.
Árið 1994 varð Nelson Mandela forseti Suður-Afríku.
Árið 1995 gaf Microsoft út stýrikerfið Windows 95.
Árið 1996 leit klónaða sauðkindin Dollý dagsins ljós.
Árið 1997 varð Tony Blair forsætisráðherra Bretlands undir kosningalaginu „Things can only get better“.
Árið 1998 kom Viagra á markað.
Árið 1999 lenti Ísland í öðru sæti í Eurovision.
Sé verk Francis Fukuyama hins vegar lesið til enda kemur í ljós að fullyrðingin um sögulok er ekki jafnafdráttarlaus og við létum í veðri vaka á tíunda áratugnum.
Í bókinni setur Fukuyama fyrirvara á endalokin og spáir því að fram á sjónarsviðið stígi að endingu pólitískur leiðtogi sem dragi veröldina „aftur inn í söguna“. Ástæðu afturhvarfsins segir Fukuyama hversdagslega. Leiðtoganum leiðist flatneskja daglegs lífs án átaka og baráttu um yfirráð. Hann „ráðist því gegn friði, velsæld og lýðræði“ til að hefja stríð. „Hann berst til að berjast“.
Kannski að það sé ekki helst klæðaburðarins, filmuframköllunar og videóleigunnar sem er að sakna frá tíunda áratugnum.
Hver myndi ekki vilja hverfa aftur til þess tíma þegar við vissum ekki hvernig bók Fukuyama endaði?
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.
Þegar þetta er skrifað stend ég frammi fyrir félagslega flóknu úrlausnarefni.
Í fyrra fóru fram sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi. Við upphaf talningar blasti við að Íhaldsflokkurinn hafði beðið afhroð. Það aftraði þó ekki flokksjálkum frá því að halda öðru fram í kosningasjónvarpinu.
Ég var á leiðinni í göngutúr í vikunni og vantaði hlaðvarp til að hlusta á. Ég bað ChatGPT um meðmæli. Gervigreindarforritið var ekki lengi að grafa upp hlekki á fimm áhugaverð hlaðvörp um efni sem ég hafði tilgreint, birta um þau útdrátt og tilvitnanir í viðmælendur.
Árið 2015 greindi breski rithöfundurinn Matt Haig aðdáendum frá umfjöllunarefni næstu bókar sinnar á Twitter. Viðbrögðin urðu önnur en hann ætlaði.
„Allar konur breytast að endingu í móður sína – það er þeirra harmleikur,“ ritaði Oscar Wilde.
Djúpvitur kona gaf mér eftirfarandi heilræði í kjölfar þess að ég greindi henni frá tilvistarlegri áskorun sem ég stend frammi fyrir: „Þú átt ekki að vera að elta lítil typpi,“ sagði hún.