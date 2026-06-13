„Það er ástæða fyrir bólgunni“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 13. júní 2026 12:03 Heather Mills og fyrrverandi eiginmaður hennar Paul McCartney. Heather hóf framleiðslu á No Bloat-réttunum í kjölfar fimm mánaða spítalainnlagnar. Vísir/Ísland í dag Í kjölfar slyss hóf töffarinn Heather Mills, fyrrverandi eiginkona Bítilsins Paul McCartney, framleiðslu á No Bloat, frostþurrkuðu heilsufæði. No Bloat er vegan fæði sem hentar vel þeim sem kljást við meltingarvandamál. Vala Matt ræddi við Heather í nýjasta þætti Íslands í dag. Heather Mills, fyrrverandi eiginkona Bítilsins Paul McCartney, lenti í slysi og missti framan af öðrum fætinum. Í kjölfar aðgerðar fór hún að skoða það hvernig hollur matur getur hjálpað líkamanum að styrkjast. Svoleiðis byrjaði ævintýrið No Bloat, frostþurrkaður, náttúrulegur vegan matur án allra aukaefna. Í spilaranum hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni: Heather er hérlendis á vegum Elínar Kristinar, eða Ellu Stínu, sem hefur svoleiðis slegið í gegn með sínum vegan vörum. Ferlið segir Heather hafa byrjað þegar hún lá á spítala í fimm mánuði í kjölfar slyssins, þar sem hún braut mjaðmagrind, missti hluta fótar og höfuðkúpubrotnaði. Vinkona hennar hafi komið og ætlað að kenna henni hollara mataræði. Hún hafi kynnt hana fyrir grænkerafæði og Heather hafi verið opin fyrir því að prófa. „Ég jafnaði mig á tveimur vikum. Þá var ekki aftur snúið,“ segir hún og bætir við: „Ég hef verið grænkeri síðan.“ Seinna var Heather í Kambódíu í góðgerðarheimsókn þegar hún var bitin af beinbrunaflugu og veiktist af Lyme-sjúkdómnum. Eftir það hafi hún ekki getað borðað grænkerafæðið án mikilla verkja og iðrabólgu (e. IBS). Þrátt fyrir að fara til læknis þar sem þurfti að fjarlægja botnlangann og gallblöðruna leið henni ekkert betur. „Mér fannst þetta galið svo ég rannsakaði meltinguna.“ segir hún. Í þeirri vegferð áttaði hún sig á því að laukur og hvítlaukur væru sökudólgarnir. „Það er í öllu og ég dýrka hvítlauk og lauk,“ segri hún. No Bloat-réttirnir henti fjölbreyttum hópi fólks Hún segir það hafa verið mikla áskorun að láta hreinan mat bragðast vel. „Ég gerði það fyrir fólk með magavanda,“ segir hún. Hún sé með átta mismunandi No Bloat-rétti, hver innblásinn af matargerð mismunandi landa. Fyrst hafi Heather selt 100 þúsund skammta og lagt fyrir könnun fyrir viðskiptavini. Niðurstöðurnar hafi sýnt að helmingur þeirra hafi keypt réttina vegna magavandræða en hinn helmingurinn vegna þess að þau ætluðu sér að léttast. Hún segir réttina einnig henta fólki sem stundar mikla útivist, flugfreyjum og -þjónum og þeim sem hafi ekki mikinn tíma í eldamennsku. Mikilvægt að hlusta á líkamann Hún hafi misst fóstur fjórum sinnum og tvær utanlegsmeðgöngur áður en hún eignaðist dóttur sína. Læknar höfðu sagt henni að hún gæti ekki eignast börn en skyndilega varð hún ólétt og eignaðist dóttur sína fjórum vikum fyrir settan dag. „Það er ástæða fyrir bólgunni. Líkaminn berst gegn einhverju,“ segir hún. Paul McCartney, fyrrum eiginmaður hennar og barnsfaðir, hafi grínast með það að sennilega hafi það gerst vegna þess að hún hafi verið grænkeri í langan tíma. Hetaher vill ekki ræða fyrrverandi eiginmann sinn eftir erfiðan skilnað þeirra hjóna. Hún segir þó McCartney vera grænmetisætu en ekki grænkera vegna þess að hann hafi ekki viljastyrkinn sem þurfi til. „Maður þarf styrk til þess að hætta að borða ost, mjólk og egg,“ segir hún. 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