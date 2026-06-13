Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 13. júní 2026 07:02 Hrafney Reynaga er búsett í Ástralíu og hefur lent í ýmsum ævintýrum þar. Aðsend „Ég var komin með smá nóg af Íslandi og nýtt upphaf og ný ævintýri voru farin að kalla á mig. Ég hef alltaf elskað að ferðast og hugsaði: Af hverju ekki að flytja til lands sem er lengst í burtu og algjör andstæða við Ísland?“ segir hin tuttugu ára gamla Hrafney Reynaga sem er nú búsett í Sydney en hún flutti hinum megin á hnöttinn fyrir átta mánuðum síðan. Blaðamaður ræddi við hana um lífið úti. Hrafney er á svokölluðu „Working Holiday Visa“ úti sem veitir henni leyfi til þess að vinna og búa í Ástralíu. „Ég valdi Sydney þar sem að sú borg er ótrúlega falleg, lifandi og hefur alltaf heillað mig og vinn á kaffihúsi og á bar í borginni.“ Hrafney er heilluð af Ástralíu.Aðsend Hefurðu búið annars staðar erlendis? Já. Ég bjó í Kanada í fimm ár og líka í Póllandi, í Kraká, í nokkra mánuði. Hvernig er daglegt líf og hversdagsleikinn úti hjá þér? Ég dýrka að fara fyrir eða eftir vinnu í göngutúr með fram strandlengjunni eða kíkja niður í bæ með vinum mínum og horfa á sólsetrið við bryggjuna þar sem Óperuhúsið er. Svo elska ég að enda daginn í ísbúðinni Yo – Chi sem mætti segja að sé er staðgengillinn minn fyrir Huppu. Það er vissulega orðið of kalt núna til að fara í sjóinn enda kominn vetur hér en það var hluti af rútínunni hjá mér yfir sumartímann að skella mér á ströndina og synda í sjónum. Ströndin er í miklu uppáhaldi hjá Hrafneyju.Aðsend Hvað er skemmtilegast við lífið úti? Strendurnar, náttúran og dýralífið. Sérstaklega bílferðirnar og dagsferðirnar sem ég hef farið í. Að keyra um Ástralíu og sjá alla náttúruna, bjartar hvítar strendur, tæran sjóinn og villta dýralífið er eitt af því fallegasta sem ég hef upplifað. Fegurð í Ástralíu.Aðsend En mest krefjandi? Ég flutti hingað ein og þurfti því að finna út úr öllu sjálf, eins og að fá vinnu og húsnæði, venjast menningunni og hversdagsleikanum. Þetta var mjög krefjandi, en ég held að heimþráin hafi samt verið það erfiðasta af öllu. Hvað stendur upp úr frá lífinu úti hingað til? Daglega lífið, það er svo ólíkt því sem er heima. Það er bara annar taktur hérna, afslappaðri lífsstíll. Fólk fer á fætur eldsnemma á morgnana, er mjög virkt og nýtir daginn í mikla útiveru. Mér finnst fólk hérna almennt hafa aðra sýn á lífið en heima. Hvaða hverfi er í uppáhaldi og af hverju? Manly, það er í Norður-Sydney. Þú getur tekið tuttugu mínútna ferju þangað sem fer fram hjá Óperuhúsinu og Darling Harbour brúnni. Manly er eins og sinn eigin heimur, sætar búðir, barir og kaffihús á aðalgötunni. Strendurnar þar, Manly og Shelly beach, eru í miklu uppáhaldi og það er hægt að taka æðislega göngutúra þar í kring. Það að taka svo ferjuna til baka við sólsetur með útsýni yfir Sydney er í lang mestu uppáhaldi. Sólsetrið og óperuhúsið í Sydney er rosalegt kombó.Aðsend Uppáhalds veitingastaður úti? Uppáhalds veitingastaðurinn minn er Sakura house, japanskur veitingastaður og bar. Þar finnurðu geggjaðan matur og frábæra stemningu! Hvernig er draumadagur fyrir þig úti? Honum væri hundrað prósent eytt á ströndinni. Ég myndi snemma, taka ferjuna til Watsons Bay, fara í göngutúr á ströndinni þar, fara í sjósund og tana en enda svo daginn á að fara í bæinn og kíkja á góða bari með vinum mínum. Hefurðu fundið fyrir heimþrá ? Ó já, allt of mikið. Ég hef tekið mörg löng símtöl við mömmu. Hvað er framundan? Í ágúst fer ég í mánaðarlangt ferðalag um Ástralíu með fram austurströndinni og heimsæki meðal annars Brisbane, Whitsundays og The Great Berrier Reef. Ég er sjúklega spennt en ég fer svo aftur heim til Íslands í september. Hvað hefur komið þér mest á óvart við lífið úti? Örugglega dýralífið sem er mjög litríkt, meira að segja inni í borgum eins og í Sydney. Þar eru til dæmis risa leðurblökur sem þú sérð á kvöldin, jafnvel í þínu hverfi. Úti er mikið af fuglum, til dæmis svokallaðir „Bin birds“ og líka „Bush turkeys“ sem búa bara í runnum og ganga um gangstéttirnar. Það versta af öllu eru kakkalakkarnir. Það er svo mikið af þeim og svo eru þeir risastórir og bókstaflega alls staðar. Ég bjó í íbúð sem var full af kakkalökkum. Hvað er það steiktasta eða fyndnasta sem þú hefur lent í úti? Þar var eitt skipti þar sem ég var að fara í sturtu, hafið í huga að þetta var lítið og lokað svæði, og sé ég ekki eitthvað hreyfast í horninu. Viti menn er þetta ekki bara Huntsman kónguló. Þær eru ekki hættulegar en risa stórar og verða allt að sextán sentimetrar. Ég hef sjaldan í lífi mínu öskrað jafn mikið og var fljót út úr sturtunni. Sérðu fyrir þér að búa alltaf úti eða kallar Ísland á þig? Ég er að skemmta mér konunglega hér og ég dýrka Ástralíu en Ísland er vissulega að kalla á mig, í bili allavega. Það er of langt í burtu fyrir mig að ætla að flytja hingað varanlega en hver veit, kannski kem ég hingað aftur einn daginn. 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