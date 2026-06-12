Haus.fest fer fram á laugardag í Hafnar.haus sem er skapandi miðstöð í miðbæ Reykjavíkur. Þar verða opnar vinnustofur, smiðjur, tónlist og leikir.
Viðburðurinn stendur frá kl. 14:00–17:00 að Tryggvagötu 17 í miðborg Reykjavíkur. Í tilkynningu kemur fram að gestir fái á hátíðinni einstakt tækifæri til að stíga inn á einn líflegasta skapandi vettvang Reykjavíkur og kynnast listafólki, hönnuðum, handverksfólki, frumkvöðlum og öðrum skapandi einstaklingum sem starfa þar daglega.
„hafnar.haus er til vegna þess að skapandi fólk þarf aðgengilega og hagkvæma staði til að vinna, skapa og hitta annað fólk,“ segir René Boonekamp, einn af stjórnendum hússins, í tilkynningu.
„Með því að opna dyr okkar vonumst við til að gefa gestum, nágrönnum og stefnumótendum innsýn í þá starfsemi sem hér fer fram og þau samfélög sem myndast þegar skapandi fagfólk fær aðgang að réttu umhverfi.“
Í tilkynningu segir að viðburðurinn undirstriki jafnframt mikilvægi þess að viðhalda aðgengilegri og hagkvæmri innviðaþróun fyrir skapandi greinar í Reykjavík. Eftir því sem borgin vaxi og þróist gegni rými sem styðja við listafólk, menningarstarf, hönnuði og skapandi frumkvöðla lykilhlutverki í að efla nýsköpun, menningarlíf og efnahagslegt þol samfélagsins.
Gestir munu á laugardag geta skoðað opnar vinnustofur, tekið þátt í smiðjum, notið lifandi tónlistar, spilað leiki og upplifað þá skapandi orku sem knýr áfram eitt öflugasta skapandi samfélag landsins.
Í tilkynningu segir um Hafnar.haus: .haus er stærsta skapandi samfélag Íslands og rekur tvær skapandi miðstöðvar í miðborg Reykjavíkur með samtals yfir 6.500 fermetra af sameiginlegri vinnuaðstöðu fyrir meira en 500 meðlimi. Með því að leiða saman fólk úr fjölbreyttum skapandi greinum býður .haus upp á hagkvæma aðstöðu, samstarfsmiðað vinnuumhverfi og samfélagsdrifna dagskrá sem styður við sköpun, tilraunastarfsemi og nýsköpun. .haus vinnur að því að efla skapandi vistkerfi Reykjavíkur og skapa tækifæri fyrir hugmyndir, verkefni og fólk til að dafna.