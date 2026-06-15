Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 15. júní 2026 12:49 Inga Reynis fasteignasali og Ólafur Tryggvason hafa sett íbúð sína í Hafnarfirði á sölu. Fasteignasalinn Inga Reynis og Ólafur Tryggvason hafa sett huggulega tveggja hæða íbúð sína í Hafnarfirði á sölu. Íbúðin er 172,9 fermetrar að stærð og ásett verð er tæpar 115 milljónir. Íbúðin er sjö herbergja efri hæð og ris með fimm svefnherbergjum og einstöku útsýni yfir höfnina og Snæfellsjökul í reisulegu tvíbýlishúsi í suðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin skiptist í efri hæð og ris.E. Pálsson Samliggjandi stofa og borðstofa.E. Pálsson Stór garður.E. Pálsson Sjarmerandi arinn.E. Pálsson Björt eign með útsýni. E. Pálsson Eignin hefur tvennar svalir og stóran garð en hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. Hús og heimili Fasteignamarkaður Hafnarfjörður Mest lesið Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Lífið Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Lífið Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Bíó og sjónvarp Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Lífið Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Bíó og sjónvarp Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Lífið 50+: Fólk upplifir sig yngra en áður – og þróunin heldur áfram Áskorun Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Lífið Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Lífið Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Gestir geti fengið innsýn í skapandi samfélag Hafnar.hauss Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Rassaumhirða karla í sókn Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Hætt saman en ennþá vinir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Sjá meira