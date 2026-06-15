Lífið

Inga Reynis selur hæð í Hafnar­firði

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Inga Reynis fasteignasali og Ólafur Tryggvason hafa sett íbúð sína í Hafnarfirði á sölu.
Inga Reynis fasteignasali og Ólafur Tryggvason hafa sett íbúð sína í Hafnarfirði á sölu.

Fasteignasalinn Inga Reynis og Ólafur Tryggvason hafa sett huggulega tveggja hæða íbúð sína í Hafnarfirði á sölu. Íbúðin er 172,9 fermetrar að stærð og ásett verð er tæpar 115 milljónir. 

Íbúðin er sjö herbergja efri hæð og ris með fimm svefnherbergjum og einstöku útsýni yfir höfnina og Snæfellsjökul í reisulegu tvíbýlishúsi í suðurbæ Hafnarfjarðar. 

Íbúðin skiptist í efri hæð og ris.E. Pálsson
Samliggjandi stofa og borðstofa.E. Pálsson
Stór garður.E. Pálsson
Sjarmerandi arinn.E. Pálsson
Björt eign með útsýni. E. Pálsson

Eignin hefur tvennar svalir og stóran garð en hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. 

Hús og heimili Fasteignamarkaður Hafnarfjörður


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.