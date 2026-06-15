Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Freyja Þórisdóttir skrifar 15. júní 2026 13:21 Skrúðgangan hefst við Hallgrímskirkju og liggur leið þaðan niður í Hljómskálagarð en á vef borgarinnar er áætlað að gangan taki um 45 mínútur. Vísir/Vilhelm Þjóðhátíðardagur Íslendinga er á miðvikudaginn, þann 17. júní, og í tilefni hans verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá um allt land. Í miðbæ Reykjavíkur verður götum lokað á meðan hátíðarhöldunum stendur en meðal þess helsta sem fram kemur í upptalningu dagskrárliða á vef borgarinnar er skrúðganga, tíu ára plötusnúður, fornbílasýning og harmonikkuball. Dagskráin hefst á Austurvelli þar sem Halla Tómasdóttir forseti Íslands flytur hátíðarávarpið, annað árið í röð, en þar til síðasta sumar hafði vaninn verið sá að forsætisráðherra flytti ávarpið á athöfninni sem er á vegum Alþingis og forsætisráðuneytisins. Fjallkonan flytur einnig ávarp og Félagar úr Karlakór Reykjavíkur flytja nokkur lög auk blásara úr Sinfoníuhljómsveit Íslands. Þá mun Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra leggja blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða um Jón Sigurðsson á Austurvelli en forseti borgarstjórnar, Björg Magnúsdóttir, mun að athöfn lokinni leggja blómsveig að leiði Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur í Hólavallagarði. Athöfninni verður sjón- og útvarpað á RÚV. Trylla lýðinn með „þjóðlegu reifi“ Klukkan 13:00 fer svo af stað skrúðganga leidd af Skátunum en hún hefst við Hallgrímskirkju og gengið verður að hátíðarsvæðinu í Hljómskálagarði. Á vef Reykjavíkur segir að leynigestir muni slást í hóp þeirra sem þarna ganga en Lúðrasveit Reykjavíkur leikur undir. Hátíðarhöld á Seltjarnarnesi fóru fram í mikilli rigningu á síðasta ári. Skrúðganga var farinn frá leikskólanum að hátíðarsvæðinu við Bakkagarð. Götuleikhús Hins Hússins stendur fyrir margskonar viðburðum sem fara fram víðs vegar um miðborgina. Þar á meðal verður boðið upp á „Þjóðlegt reif“, en hópurinn mun „trylla lýðinn í skrúðgöngunni,“ og þegar í Hljómskálagarð er komið mun áhorfendum vera boðið að dansa og syngja með hópnum. Í Hljómskálagarði verða hoppukastalar, klifurveggur, skátaþrautabraut og matavagnar svo fátt eitt sé nefnt en á vef Reykjavíkur segir að ókeypis aðgangur verði á alla dagskrárliði og í öll tæki. Meðlimir hljómsveitarinnar Sprite Zero Klan, Daníel Óskar Jóhannesson og Kolbeinn Sveinsson, verða skemmtanastjórar á stóra sviðinu. Hér að neðan má sjá dagskrá á sviði: Klukkan 13:50 Kynnar Sprite Zero Klan Klukkan 14:00 Leikhópurinn LottaKlukkan 14:30 Dansskóli Birnu BjörnsKlukkan14:40 Tónhylur AkademíaKlukkan15:10 Danslistaskóli JSBKlukkan15:15 AmabadamaKlukkan 15:45 Dansstúdíó World ClassKlukkan 15:50 Páll ÓskarKlukkan16:20 Dans Brynju PétursKlukkan 16:40 VÆB Á milli 13:00 og 17:00 mun Krúserklúbburinn vera með bílasýningu á Skothúsvegi og á milli 14:00 og 17:00 mun Reykjavik HEMA Club setja upp tvo velli til að skylmast á og leika listir sínar. Klukkan 14:30 verður Dans Afríka með trommuslátt og dans í garðinum en klukkan 15:00 tekur Húlladúllan við og leikur listir sínar. Eins og spá Veðurstofu Íslands er núna, klukkan 13:00 á mánudeginum 15. júní, virðist ætla að hanga þurrt á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn.Vísir/Vilhelm „Hringleikur verður með sirkusatriði á vel völdum stöðum. Listhópar Hins Hússins verða með blöndu af menningarviðburðum í garðinum. Götuleikhús Hins Hússins sýnir listir sínar í Hljómskálagarði,“ er einnig meðal þess sem stendur á vef Reykjavíkur. Plötusnúðurinn reynslumikill miðað við aldur Á Klambratúni, Ingólfstorgi og á Árbæjarsafni hefst auglýst dagskrá klukkan 13:00 en á Klambratúni verða matarvagnar Reykjavík Street food og leiktæki. Þar verður danssýning, Besti vinur minn Súperman og plötusnúðar. Annar plötusnúðanna er hinn tíu ára gamli Baldur Freyr Kristjánsson, DJ BFK, en þrátt fyrir ungan aldur hefur hann verið lengi að spila og byrjaði að æfa sig á græjunum aðeins 2 ára gamall. DJ BFK hefur spilað á ýmsum samkomum - svo sem í afmælum, á skóla- og leikskólaskemmtunum og barnahátíðinni Kátt á túni í fyrrasumar þar sem hann lokaði hátíðinni á stóra sviðinu. DJ BFK heitir Baldur Freyr Kristjánsson og er 10 ára gamall.Reykjavik.is Á Ingólfstorgi verður svokallað Streetball mót þar sem tveggja manna lið munu etja kappi í útsláttarkeppni en skráning í mótið fer fram á streetballmotid.is og eru í verðlaun gjafabréf að andvirði ríflega einnar milljónar íslenskra króna. Í Ráðhúsi Reykjavíkur verður Harmonikufélag Reykjavíkur með alvöru harmonikkuball og þar verður dansað frá klukkan 15:00 til klukkan 16:30. Ókeypis verður inn og nóg af sætum fyrir áheyrendur og gólfpláss fyrir dansara. Á Árbæjarsafni verða þjóðbúningar, þjóðdansar, fjallkonan, fornbílar og harmonikkuleikur. Veitingasala verður í Dillonshúsi og gömlu góðu sleikjóarnir verð á sínum stað í Krambúðinni. Upplýsingar um aðgengi í miðborginni má finna hér og kort yfir lokanir hér. 17. júní Reykjavík Halla Tómasdóttir Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Lífið Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Lífið Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Bíó og sjónvarp Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Lífið Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Bíó og sjónvarp Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Lífið 50+: Fólk upplifir sig yngra en áður – og þróunin heldur áfram Áskorun Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Lífið Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Lífið Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Gestir geti fengið innsýn í skapandi samfélag Hafnar.hauss Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? 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