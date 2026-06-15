24 Jump Street á leiðinni Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. júní 2026 15:00 Handritið að 24 Jump Street er tilbúið og vinnsla á framhaldsmyndinni hafin. Framleiðsla er hafin á gamanmyndinni 24 Jump Street og eru Hollywood-stjörnurnar Channing Tatum, Jonah Hill og Ice Cube í viðræðum um að snúa aftur í seríuna. Myndin er framhald hinna vinsælu 21 Jump Street og 22 Jump Street. Bransamiðillinn Variety greindi frá fregnunum í lok síðustu viku. Þar kemur fram að Rodney Rothman, sem leikstýrði Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), muni leikstýra myndinni en hann skrifaði einnig handritið með Jonah Hill og Meghan Malloy. Tvíeykið Lord og Miller, sem leikstýrðu fyrstu tveimur myndunum, snúa aftur sem framleiðendur ásamt Neal H. Mortiz. Sá síðastnefndi birti mynd af handriti 24 Jump Street á Instagram en framan á því stendur: „Það tók svo langan tíma að gera hana að við hoppuðum yfir eina.“ Fyrsta myndin, 21 Jump Street (2012), var endurgerð á samnefndum sjónvarpsþáttum frá níunda áratugnum og fjallaði um þá Schmidt (Hill) og Jenko (Tatum), tvær löggur sem þykjast vera menntaskólanemar til að afhjúpa glæpahring. Myndin sló í gegn, halaði inn 200 milljónum dala í miðasölu og gat af sér framhaldið 22 Jump Street (2014) þar sem þeir félaga endurtaka leikinn í háskóla. Þriðja myndin hefur legið fyrir hjá Sony í meira en áratug og lýsti Tatum handriti hinnar ókláruðu 23 Jump Street sem besta handriti þriðju myndar sem hann hefði nokkurn tímann lesið. Ekkert varð þó úr henni og enduðu aðstandendur á að skrifa nýtt handrit. Glöggir lesendur taka eftir því að titill nýju myndarinnar hoppar yfir 23 Jump Street í næsta númer fyrir ofan. Vafalaust er þar um að ræða einhvern sjálfsvísandi húmor en í lok annarrar myndarinnar þá var grínast með möguleg framhöld þar sem félagarnir tveir fara í leyni í læknanám, skiptinám, listnám og ýmislegt annað. Ekki liggur þó enn fyrir hvað þeir munu nákvæmlega gera í nýju myndinni. Hill er búinn að samþykkja að snúa aftur og hefjast viðræður við Tatum á næstunni. Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin Mest lesið Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Bíó og sjónvarp Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Lífið Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Lífið Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Lífið Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Lífið Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Lífið Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Bíó og sjónvarp 50+: Fólk upplifir sig yngra en áður – og þróunin heldur áfram Áskorun Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Bíó og sjónvarp Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Lífið Fleiri fréttir 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Gestir geti fengið innsýn í skapandi samfélag Hafnar.hauss Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Rassaumhirða karla í sókn Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Hætt saman en ennþá vinir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Sjá meira