Lífið

24 Jump Street á leiðinni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Handritið að 24 Jump Street er tilbúið og vinnsla á framhaldsmyndinni hafin.
Handritið að 24 Jump Street er tilbúið og vinnsla á framhaldsmyndinni hafin.

Framleiðsla er hafin á gamanmyndinni 24 Jump Street og eru Hollywood-stjörnurnar Channing Tatum, Jonah Hill og Ice Cube í viðræðum um að snúa aftur í seríuna. Myndin er framhald hinna vinsælu 21 Jump Street og 22 Jump Street.

Bransamiðillinn Variety greindi frá fregnunum í lok síðustu viku. 

Þar kemur fram að Rodney Rothman, sem leikstýrði Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), muni leikstýra myndinni en hann skrifaði einnig handritið með Jonah Hill og Meghan Malloy. Tvíeykið Lord og Miller, sem leikstýrðu fyrstu tveimur myndunum, snúa aftur sem framleiðendur ásamt Neal H. Mortiz.

Sá síðastnefndi birti mynd af handriti 24 Jump Street á Instagram en framan á því stendur: „Það tók svo langan tíma að gera hana að við hoppuðum yfir eina.“

Fyrsta myndin, 21 Jump Street (2012), var endurgerð á samnefndum sjónvarpsþáttum frá níunda áratugnum og fjallaði um þá Schmidt (Hill) og Jenko (Tatum), tvær löggur sem þykjast vera menntaskólanemar til að afhjúpa glæpahring. Myndin sló í gegn, halaði inn 200 milljónum dala í miðasölu og gat af sér framhaldið 22 Jump Street (2014) þar sem þeir félaga endurtaka leikinn í háskóla.

Þriðja myndin hefur legið fyrir hjá Sony í meira en áratug og lýsti Tatum handriti hinnar ókláruðu 23 Jump Street sem besta handriti þriðju myndar sem hann hefði nokkurn tímann lesið. Ekkert varð þó úr henni og enduðu aðstandendur á að skrifa nýtt handrit. Glöggir lesendur taka eftir því að titill nýju myndarinnar hoppar yfir 23 Jump Street í næsta númer fyrir ofan.

Vafalaust er þar um að ræða einhvern sjálfsvísandi húmor en í lok annarrar myndarinnar þá var grínast með möguleg framhöld þar sem félagarnir tveir fara í leyni í læknanám, skiptinám, listnám og ýmislegt annað.

Ekki liggur þó enn fyrir hvað þeir munu nákvæmlega gera í nýju myndinni. Hill er búinn að samþykkja að snúa aftur og hefjast viðræður við Tatum á næstunni.

Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin


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