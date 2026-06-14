Lífið

Gáfu yfir 50 vinninga í beinni út­sendingu

Boði Logason skrifar
Strákarnir voru í stuði á Vísi í kvöld.
Strákarnir voru í stuði á Vísi í kvöld. sýn

SumarUnboxing Blökastsins fór fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Vísir í kvöld. Þremenningarnir Auddi, Steindi og Egill opnuðu yfir 50 pakka og drógu út einn heppinn áskrifanda fyrir hvern pakka.

Það eina sem þurfti að gera til þess að vera í pottinum var að vera áskrifandi Blökastsins. 

Útsendingunni er nú lokið. Ef nafnið þitt var dregið þá færðu símtal í vikunni og gjöfina afhenta í kjölfarið.

„Við getum ekki beðið. Þetta er orðið árlegt hjá okkur að gefa yfir 50 pakka í byrjun sumarsins. Fólk þarf bara að vera áskrifandi að Blökastinu og þau geta verið dregin út,“ sagði Auddi fyrir útsendinguna.

Gjafirnar voru mjög fjölbreyttar en í gegnum tíðina hefur verið allt frá ullarsokkum yfir í flugferðir í pottinum. 

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Fréttin hefur verið uppfærð.

FM957 FM95BLÖ


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