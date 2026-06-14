Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Boði Logason skrifar 14. júní 2026 13:10 Strákarnir voru í stuði á Vísi í kvöld. sýn SumarUnboxing Blökastsins fór fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Vísir í kvöld. Þremenningarnir Auddi, Steindi og Egill opnuðu yfir 50 pakka og drógu út einn heppinn áskrifanda fyrir hvern pakka. Það eina sem þurfti að gera til þess að vera í pottinum var að vera áskrifandi Blökastsins. Útsendingunni er nú lokið. Ef nafnið þitt var dregið þá færðu símtal í vikunni og gjöfina afhenta í kjölfarið. „Við getum ekki beðið. Þetta er orðið árlegt hjá okkur að gefa yfir 50 pakka í byrjun sumarsins. Fólk þarf bara að vera áskrifandi að Blökastinu og þau geta verið dregin út,“ sagði Auddi fyrir útsendinguna. Gjafirnar voru mjög fjölbreyttar en í gegnum tíðina hefur verið allt frá ullarsokkum yfir í flugferðir í pottinum. Tryggðu þér áskrift hér. Fréttin hefur verið uppfærð. FM957 FM95BLÖ Mest lesið Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Lífið Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Lífið 50+: Fólk upplifir sig yngra en áður – og þróunin heldur áfram Áskorun Margaret Kerry er látin Bíó og sjónvarp Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur Lífið Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Lífið Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Lífið Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Lífið Ósk um öfgafulla ást og bæling í bakherbergjunum Gagnrýni Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Lífið Fleiri fréttir Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Gestir geti fengið innsýn í skapandi samfélag Hafnar.hauss Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Rassaumhirða karla í sókn Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Hætt saman en ennþá vinir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Sjá meira