Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. júní 2026 20:02 Sólveig guðrún Hannesdóttir rektor er með ýmsar getgátur varðandi merkingu skilaboðanna. Vísir/Samsett Torlæs skilaboð rituð með krít komu í ljós við framkvæmdir í Menntaskólanum í Reykjavík. Skilaboðin gætu verið hátt í tvö hundruð ára gömul. Starfsmenn skólans leita nú á náðir almennings við að leysa gátuna. Gamli skóli Menntaskólans í Reykjavík er eitt helsta kennileiti miðborgarinnar. Hann var fyrsta þartilgerða skólahús landsins, reist á árunum 1843 til 1846, hefur auk menntaskólans hýst Alþingi Íslendinga og aðalstöðvar breska landnámshersins. Síðustu þrjú ár hefur verið unnið endurbætum á völdum skólastofum með það að marki að bæta loftgæði og hljóðvist en einnig að koma stofunum í eins upprunalegt horf og auðið er. Allt að 180 ára gamalt Ein þessara stofa er hin svokallaða castría sem hýsti lengi vel nemendur á öðru námsári. Klæðningin var rifin niður með það í huga að taka kennslustofuna aftur í notkun sem slíka eftir að hafa lengi verið notuð undir fatahengi og síðar skrifstofur. Við það komu krítaráletranirnar í ljós. Veggirnir voru upphaflega klæddir með reyr sem múrað var svo yfir. Upphaflega reyrinn á sjá með því að píra augun og leita þar sem loftið og veggirnir mætast. „Þessi áletrun er annað hvort frá því að húsið er reist upphaflega. 1846 er skólinn settur í fyrsta skipti þann 1. október. Hann á 180 ára afmæli núna í ár. Þetta gæti verið alveg síðan þá. Mjög líklega væri þetta þá kannski á dönsku eða norsku. Það er Dani sem teiknar þetta hús og svo er þetta norskir smiðir sem byggja húsið,“ segir Sólveig Guðrún Hannesdóttir rektor Menntaskólans í Reykjavík. Hinn möguleikinn er sá að áletrunin sé frá síðari hluta sjötta áratugarins þegar síðast var ráðist í framkvæmdir í stofunni. Verkstjóri, stígur og Kristinn Ármannsson meðal getgáta Áletrunin er gerð með skrautlegum skrifstöfum sem torveldar lesturinn. Sérstaklega þegar hugsanlegt er að hún hafi verið gerð fyrir 180 árum síðan. „Þetta gæti verið einhver danska. Mottager eða stiger,“ segir Sólveig en það síðarnefnda telur hún hugsanlega geta vísað til svokallaðs stiger sem er danskt orð yfir verkstjóra einhvers konar. Við yfirborðskennda rannsókn virðist það þó aðallega vísa til verkstjóra í námugreftri. Áletrunin dularfulla.Menntaskólinn í Reykjavík „Sumir hafa haldið að þetta sé stígur eða Amtmannsstígur sem er auðvitað gatan hér. Aðrir hafa spáð í því hvort þetta sé K og hvort þetta sé þá nafnið á rektor þess tíma, Kristinn Ármansson.“ Starfsmenn skólans hafa ýmsar kenningar og hafa einnig leitað aðstoðar almennings á samfélagsmiðlum við að leysa ráðgátuna. Lesendur eru hvattir til rýna í myndirnar og spreyta sig á að ráða letrið. Framhaldsskólar Mest lesið Mig langaði til að öskra: „Ég skal segja allt af létta!“ Gagnrýni Harbour rýfur þögnina Bíó og sjónvarp Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Lífið Hefur þegar fengið starfstilboð Lífið Hvað veistu um… árið 2010? Lífið „Það má herma“ Tíska og hönnun Swae Lee heldur tónleika á Íslandi Tónlist Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Lífið Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Tónlist „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Lífið Fleiri fréttir Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Rassaumhirða karla í sókn Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Hætt saman en ennþá vinir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Sjá meira