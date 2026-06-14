Lífið

Oliver Tree látinn 32 ára að aldri

Eiður Þór Árnason skrifar
Oliver Tree kom fram á Coachella-tónlistarhátíðinni í Kaliforníu í apríl.
Oliver Tree kom fram á Coachella-tónlistarhátíðinni í Kaliforníu í apríl. Getty/Matt Winkelmeyer

Bandaríski tónlistarmaðurinn Oliver Tree er látinn, 32 ára að aldri. Hann fórst í þyrluslysi í Rio de Janeiro í Brasilíu. Tree er þekktur fyrir lög á borð við Life Goes On, When I'm Down og Miss You.

Slysið er sagt hafa átt sér stað á sunnudagsmorgun í suðvesturhluta Rio de Janeiro þegar tvær þyrlur rákust saman. Sex hafi látist og var Tree þeirra á meðal. Variety greinir frá þessu og vísar í umfjöllun CNN Brazil. Tree birti síðast efni frá ferð sinni í Brasilíu á samfélagsmiðlum í gær.

Tree vakti athygli árið 2016 þegar hann kom fram í vinsælu lagi bandaríska tónlistarmannsins Whethan. Hann náði svo flugi með stuttskífunni sinni Alien Boy sem kom út árið 2018 og varð bæði áberandi í raftónlistarsenunni og netheimum. 

Hann átti eftir að byggja upp stóran aðdáendahóp á samfélagsmiðlum og einkum á TikTok þar sem hann var með 15,4 milljónir fylgjenda. 

Tree var á tónleikaferðalagi um heiminn til að fylgja eftir fjórðu hljóðversplötunni sinni sem ber heitið Love You Madly, Hate You Badly. Túrinn hófst í Mexíkóborg þann 30. maí og átti hann meðal annars eftir að koma við í Kína, Japan, á Suðurskautslandinu, Nýja-Sjálandi og í Suður-Afríku.

Andlát Tónlist Bandaríkin Flug


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.