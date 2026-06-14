Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Eiður Þór Árnason skrifar 14. júní 2026 20:55 Oliver Tree kom fram á Coachella-tónlistarhátíðinni í Kaliforníu í apríl. Getty/Matt Winkelmeyer Bandaríski tónlistarmaðurinn Oliver Tree er látinn, 32 ára að aldri. Hann fórst í þyrluslysi í Rio de Janeiro í Brasilíu. Tree er þekktur fyrir lög á borð við Life Goes On, When I'm Down og Miss You. Slysið er sagt hafa átt sér stað á sunnudagsmorgun í suðvesturhluta Rio de Janeiro þegar tvær þyrlur rákust saman. Sex hafi látist og var Tree þeirra á meðal. Variety greinir frá þessu og vísar í umfjöllun CNN Brazil. Tree birti síðast efni frá ferð sinni í Brasilíu á samfélagsmiðlum í gær. Tree vakti athygli árið 2016 þegar hann kom fram í vinsælu lagi bandaríska tónlistarmannsins Whethan. Hann náði svo flugi með stuttskífunni sinni Alien Boy sem kom út árið 2018 og varð bæði áberandi í raftónlistarsenunni og netheimum. Hann átti eftir að byggja upp stóran aðdáendahóp á samfélagsmiðlum og einkum á TikTok þar sem hann var með 15,4 milljónir fylgjenda. Tree var á tónleikaferðalagi um heiminn til að fylgja eftir fjórðu hljóðversplötunni sinni sem ber heitið Love You Madly, Hate You Badly. Túrinn hófst í Mexíkóborg þann 30. maí og átti hann meðal annars eftir að koma við í Kína, Japan, á Suðurskautslandinu, Nýja-Sjálandi og í Suður-Afríku. Andlát Tónlist Bandaríkin Flug Mest lesið Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Lífið Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Lífið 50+: Fólk upplifir sig yngra en áður – og þróunin heldur áfram Áskorun Margaret Kerry er látin Bíó og sjónvarp Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur Lífið Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Lífið Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Lífið Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Lífið Ósk um öfgafulla ást og bæling í bakherbergjunum Gagnrýni Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Lífið Fleiri fréttir Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Gestir geti fengið innsýn í skapandi samfélag Hafnar.hauss Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Rassaumhirða karla í sókn Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Hætt saman en ennþá vinir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Sjá meira