Hollywood-stjarnan Ryan Reynolds rifjaði upp alvarlega áverka sem hann hlaut eftir að ölvaður ökumaður ók yfir hann í Vancouver fyrir þrjátíu árum síðan. Reynolds sem var átján ára gamall hafði sjálfur verið að skemmta sér, ákvað að skilja bíl sinn eftir og var fótgangandi á heimleið þegar ekið var á hann.
Ryan Reynolds fór í viðtal í vikunni hjá tímaritinu GQ með samstarfsfélaga sínum og meðeiganda í Wrexham AFC, Rob McElhenney, þar sem þeir voru spurðir spjörunum úr meðan þeir settu saman hillu frá Ikea. Reynolds grínaðist með erfiðleikana við samsetninguna og líkti því við það þegar hann dvaldi stórslasaður í fjórar vikur á sjúkrahúsi eftir að ölvaður ökumaður bíls ók yfir hann.
„Ég var ekinn niður af ölvuðum ökumanni eftir að hafa tekið mjög jákvæða og skynsamlega ákvörðun fyrir ungan átján ára karlmann. Varði fjórum vikum á spítala,“ sagði Reynolds, sem er 49 ára í dag, um atvikið.
Hann hafði sjálfur verið að skemmta sér á bar skammt frá heimili sínu og ákvað að skilja bíl sinn eftir og ganga frekar heim. Á leið yfir götu kom ökumaður á fullri ferð og ók hann niður.
„[Ég] braut öll bein á vinstri hliðinni minni,“ sagði Reynolds og bætti McElhenne þá við: „Það er í fyrsta skiptið sem ég heyri af þessu!“
„Hann keyrði svo harkalega á mig, bíllinn hans var óökufær,“ sagði Reynolds og þakkaði lækninum Dr. Meek fyrir að að hafa tjaslað honum saman eftir slysið.
Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem Reynolds tjáir sig um slysið, hann rifjaði það einnig upp í viðtali við CTV News árið 2011 og sagði þar frá alvarlegum afleiðingum þess. Eftir slysið hafi honum verið haldið sofandi í þrjá daga og alls þurft að dvelja á sjúkrahúsi í fjórar vikur.
„Ég man að pabbi minn sat þarna [með] ælufat. Og ég hef greinilega verið að gubba meðan ég var meðvitundarlaus,“ sagði Reynolds í því viðtali. „Ekkert segir ást eins og það að mála einhvern í þriggja daga gömlum ginkokteilum. Drekkti manninum frá toppi til táar í ælunni minni.“
Slysið er ekki það eina sem Reynolds hefur verið viðriðinn því árið 2017 lést áhættuleikkonan Joi Harris við tökur á kvikmyndinni Deadpool 2 þar sem Reynolds var í aðahlutverki.
Harris hafði verið að taka upp áhættuatriði á mótorhjóli fyrir leikkonuna Zazie Beets í miðbæ Vancouver og var ekki með hjálm að beiðni framleiðandanna. Hún ók þar á gangstéttarbrún, kastaðist af mótorhjólinu og lést á vettvangi.