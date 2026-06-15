Lífið

Jakob Frí­mann stal senunni í hátískuskyrtu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Stuðmennirnir Þórður Árnason og Jakob Frímann Magnússon voru í stuði á frumsýningu Með allt á hreinu.
Stuðmennirnir Þórður Árnason og Jakob Frímann Magnússon voru í stuði á frumsýningu Með allt á hreinu. Einar Stefánsson

Þakið ætlaði að rifna af Háskólabíói um helgina þegar sýningin Með allt á hreinu var frumsýnd. Gamlir Stuðmenn létu sig ekki vanta og meðal þeirra var Jakob Frímann sem rokkaði silkiskyrtu frá tískuhúsinu Paul Smith. 

Sýningin Með allt á hreinu byggir á fyrri kvikmynd Stuðmanna frá árinu 1982. Leikhópurinn afturámóti er á bak við þessa nýju útfærslu og hlaut nokkurra mínútna standandi lófaklapp í lok sýningar. 

Einvalalið ungra leikara, með áherslu á vandaða sviðsframkomu og snyrtilegann klæðaburð, blása nýju lífi í litríka karaktera, sígildar senur og ódauðlegu lög Stuðmanna og Grýlanna, þegar hljómsveitirnar tvær keppast um athygli landsmanna í tónleikaferðalagi um Ísland. Hér má nálgast nánari upplýsingar um sýninguna. 

Það var margt um manninn og líf og fjör á frumsýningunni eins og sjá má á myndunum fyrir neðan: 

Gestir í góðum gír.Einar Stefánsson
Glæsileg í góðum gír.Einar Stefánsson
Arngunnur Hinriksdóttir og Sölvi Dýrfjörð mættu með yngsta leikhúsgestinn.Einar Stefánsson
Það var troðfullt út úr dyrum!Einar Stefánsson
Stemning hjá þessum!Einar Stefánsson
Sólbjört, Vigdís Maack og Ylfa glæsilegar.Einar Stefánsson
Leikhópurinn í skýjunum eftir sýningu.Einar Stefánsson
Glæsilegu mæðgurnar Sólbjört og Ylfa.Einar Stefánsson
Glæsiparið Mímir Bjarki og Arna Björk.Einar Stefánsson
Krap kjellur!Einar Stefánsson
Stuðmennirnir Þórður Árnason gítarleikari og Jakob Frímann píanóleikari.Einar Stefánsson
Ragnheiður Ólafsdóttir, Vigdís Maack og Magnús Geir í stuði.Einar Stefánsson
Pæjur!Einar Stefánsson
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir ásamt syni sínum og Örnu Ýr Karelsdóttur en dóttir Örnu leikur í sýningunni.Einar Stefánsson
Búningahönnuðurinn Hulda Kristín til hægri í góðum félagsskap.Einar Stefánsson
Sumarskvísur.Einar Stefánsson
Gleðin var við völd!Einar Stefánsson
Tískudrottningar.Einar Stefánsson
Gísli Marteinn og Logi Einarsson létu sig ekki vanta.Einar Stefánsson
Helga Brá Brimar, Pálmar Hjaltalín, Daníel Óskar Jóhannesson og Birna Björg. Einar Stefánsson
Margrét Kristín Sigurðardóttir, Embla Wigum og Kristján Steingrímur Jónsson. Einar Stefánsson
Fjögur í fjöri.Einar Stefánsson
Vilberg Andri og Tómas Arnar sumarlegir og sætir.Einar Stefánsson
Ungir leikhúsgestir virtust njóta sín vel!Einar Stefánsson
Elegant dömur!Einar Stefánsson
Halla Tómasdóttir forseti og Björn Skúlason forsetamaki í frábærum félagsskap.Einar Stefánsson
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