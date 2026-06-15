Þakið ætlaði að rifna af Háskólabíói um helgina þegar sýningin Með allt á hreinu var frumsýnd. Gamlir Stuðmenn létu sig ekki vanta og meðal þeirra var Jakob Frímann sem rokkaði silkiskyrtu frá tískuhúsinu Paul Smith.
Sýningin Með allt á hreinu byggir á fyrri kvikmynd Stuðmanna frá árinu 1982. Leikhópurinn afturámóti er á bak við þessa nýju útfærslu og hlaut nokkurra mínútna standandi lófaklapp í lok sýningar.
Einvalalið ungra leikara, með áherslu á vandaða sviðsframkomu og snyrtilegann klæðaburð, blása nýju lífi í litríka karaktera, sígildar senur og ódauðlegu lög Stuðmanna og Grýlanna, þegar hljómsveitirnar tvær keppast um athygli landsmanna í tónleikaferðalagi um Ísland. Hér má nálgast nánari upplýsingar um sýninguna.
Það var margt um manninn og líf og fjör á frumsýningunni eins og sjá má á myndunum fyrir neðan: