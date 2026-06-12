Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Lovísa Arnardóttir skrifar 12. júní 2026 10:02 Hvolparnir í Hvolpasveitinni og Backstreet Boys. Instagram Backstreet Boys hafa gefið út nýtt lag sem er titillag nýrrar kvikmyndar um Hvolpasveitina sem kemur út í ágúst. Hvolpana ættu Íslendingar að þekkja vel en þeir hafa verið til sýningar í sjónvarpi á Íslandi um áraraðir auk þess sem tvær kvikmyndir hafa komið út síðustu ár. Næsta mynd heitir Hvolpsveitin: Risaeðlumyndin. Þar verða hvolparnir skipreka á eyðieyju þar sem þeir hitta hvolpinn Rex, sem er fastagestur í þáttunum. Þar lenda þeir í vandræðum vegna áætlana Sigurviss borgarstjóra um að opna námu í eldfjalli sem svo gýs. Hvolparnir koma Rex að sjálfsögðu til bjargar. „Við erum svo spenntir að kynna nýju smáskífuna okkar, Bottle Up, úr Hvolpasveit: Risaeðlumyndinni,“ segir í tilkynningu frá hljómsveitinni en hægt er að hlusta á lagið, sem kom út í dag, að neðan. Myndin kemur í kvikmyndahús í ágúst. Bíó og sjónvarp Hundar Tónlist Tengdar fréttir Hvolpasveitin tekin til sýninga á ný Það stefndi í örlagaríka stund þegar seinasti þátturinn myndi detta úr Sarpinum. 27. janúar 2017 14:45 Mest lesið Hefur þegar fengið starfstilboð Lífið Ósk um öfgafulla ást og bæling í bakherbergjunum Gagnrýni Mig langaði til að öskra: „Ég skal segja allt af létta!“ Gagnrýni Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Lífið Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Lífið Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Bíó og sjónvarp Harbour rýfur þögnina Bíó og sjónvarp Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Lífið samstarf „Það má herma“ Tíska og hönnun Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Lífið samstarf Fleiri fréttir Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Rassaumhirða karla í sókn Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Hætt saman en ennþá vinir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Sjá meira