Lífið

Backstreet Boys frum­sýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hvolparnir í Hvolpasveitinni og Backstreet Boys.
Hvolparnir í Hvolpasveitinni og Backstreet Boys. Instagram

Backstreet Boys hafa gefið út nýtt lag sem er titillag nýrrar kvikmyndar um Hvolpasveitina sem kemur út í ágúst. 

Hvolpana ættu Íslendingar að þekkja vel en þeir hafa verið til sýningar í sjónvarpi á Íslandi um áraraðir auk þess sem tvær kvikmyndir hafa komið út síðustu ár.

Næsta mynd heitir Hvolpsveitin: Risaeðlumyndin. Þar verða hvolparnir skipreka á eyðieyju þar sem þeir hitta hvolpinn Rex, sem er fastagestur í þáttunum. Þar lenda þeir í vandræðum vegna áætlana Sigurviss borgarstjóra um að opna námu í eldfjalli sem svo gýs. Hvolparnir koma Rex að sjálfsögðu til bjargar.

„Við erum svo spenntir að kynna nýju smáskífuna okkar, Bottle Up, úr Hvolpasveit: Risaeðlumyndinni,“ segir í tilkynningu frá hljómsveitinni en hægt er að hlusta á lagið, sem kom út í dag, að neðan. 

Myndin kemur í kvikmyndahús í ágúst.

Bíó og sjónvarp Hundar Tónlist

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