Bongó blíða, brúðkaup og bombur tóku yfir samfélagsmiðla í síðastliðinni viku samhliða einhverri svakalegustu skvísuferð ársins þar sem áhrifavaldarnir Tara Sif, Birgitta Líf, Svanhildur Heiða og Telma Fanney skelltu sér á sólríku partýeyjuna Ibiza.
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Áhrifavaldapæjurnar Tara Sif, Birgitta Líf, Svanhildur Heiða og Telma Fanney hafa verið mjög duglegar að deila myndum frá stuðdögum á Ibiza. Þær fóru meðal annars á tónleika með plötusnúðinum Hugel og fengu VIP passa þar sem þær dönsuðu við hlið hans bak við DJ græjurnar.
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Fegurðardrottningin Sóldís Ívarsdóttir sem var kosin Miss Earth Air árið 2025 elskar Grikkland og nýtur sín vel í sólinni þar.
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Stórstjarnan Laufey Lín er á tónleikaferðalagi um allan heim og átti góðar stundir í Seoul í Suður-Kóreu.
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TikTok stjarnan Embla Wigum átti algjört gellumóment í New York á dögunum.
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Áhrifavaldarnir og vinkonurnar Eva Einarsdóttir og Sunneva Einarsdóttir eru staddar á Balí og virðast sannarlega skemmta sér konunglega þar.
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Vinkonurnar, nöfnurnar og dansararnir Sóley Þórunnardóttir og Sóley Jóhannesdóttir skelltu sér í padel í stíl í bláum íþróttasettum.
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Poppstjarnan Aron Can er í góðum fíling en hann er meðlimur IceGuys sveitarinnar og þeir voru á dögunum í Nashville að skjóta bíómynd.
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Athafnakonan Sofia Elsie Nielsen birti sæta sumarmynd þar sem hún klæddist fallegum blómabol.
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Ofurskvísan og þjálfarinn Tinna Haraldsdóttir birti vinkonumynd með Sölku Kristínu í sólinni í bænum.
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Leikkonan og áhrifavaldurinn Kristín Pétursdóttir er á suðrænum slóðum í sumarskapi.
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Dansarinn María Höskuldsdóttir útskrifaðist með BA gráðu í félagsráðgjöf og klæddist æðislegum kjól.
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Rapparinn Birnir og bróðir hans Óli fögnuðu um helgina í sólinni með góðum vinum.
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Elísa Gróa fyrrum Ungfrú Ísland fór í hvítan klæðnað fyrir þemapartý á Spáni.
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Rúrik Gíslason, Árni Páll, Jón Jónsson, Aron Can og Frikki Dór pósuðu ískaldir við tökur á kvikmyndinni um strákasveitina.
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Markaðspæjan og grafíski hönnuðurinn Embla Óðins er í skýjunum með sumarið og átti góða helgi með hennar heittelskaða Jóhanni Frazier.
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Áhrifavaldurinn Linda Ben átti dásamlega helgi á Spáni þar sem hún fagnaði ástinni í brúðkaupi vina hennar Huldu og Jóns Óskars.
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Tónlistarkonan Selma Björnsdóttir átti afmæli og fagnaði með því að skella sér í brúðkaup hjá Björk Eiðsdóttur og Karli Ægi Karlssyni í sveitinni.
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Áhrifavaldurinn og ofurpæjan Brynhildur Gunnlaugsdóttir skálaði í margarítu í sólinni.
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Markaðsfræðingurinn Hildur Sif Hauksdóttir átti draumadag í Reykjavíkurborg.
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Skvísan og áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir heimsótti eyjuna Milos á Grikklandi og var ekki svikin.
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