Lífið

Stjörnulífið: Sjóð­heit skvísuferð til Ibiza

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Tara Sif, Telma Fanney, Birgitta Líf og Svanhildur Heiða njóta sín á Ibiza.
Tara Sif, Telma Fanney, Birgitta Líf og Svanhildur Heiða njóta sín á Ibiza. Instagram

Bongó blíða, brúðkaup og bombur tóku yfir samfélagsmiðla í síðastliðinni viku samhliða einhverri svakalegustu skvísuferð ársins þar sem áhrifavaldarnir Tara Sif, Birgitta Líf, Svanhildur Heiða og Telma Fanney skelltu sér á sólríku partýeyjuna Ibiza. 

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Ibiza skvísurnar

Áhrifavaldapæjurnar Tara Sif, Birgitta Líf, Svanhildur Heiða og Telma Fanney hafa verið mjög duglegar að deila myndum frá stuðdögum á Ibiza. Þær fóru meðal annars á tónleika með plötusnúðinum Hugel og fengu VIP passa þar sem þær dönsuðu við hlið hans bak við DJ græjurnar.

Grísk gyðja

Fegurðardrottningin Sóldís Ívarsdóttir sem var kosin Miss Earth Air árið 2025 elskar Grikkland og nýtur sín vel í sólinni þar. 

Seoul skvísa

Stórstjarnan Laufey Lín er á tónleikaferðalagi um allan heim og átti góðar stundir í Seoul í Suður-Kóreu. 

Sæt í Stóra eplinu

TikTok stjarnan Embla Wigum átti algjört gellumóment í New York á dögunum.

Bali bombur

Áhrifavaldarnir og vinkonurnar Eva Einarsdóttir og Sunneva Einarsdóttir eru staddar á Balí og virðast sannarlega skemmta sér konunglega þar. 

Padel pæjur

Vinkonurnar, nöfnurnar og dansararnir Sóley Þórunnardóttir og Sóley Jóhannesdóttir skelltu sér í padel í stíl í bláum íþróttasettum.

Litli stóri pabbi

Poppstjarnan Aron Can er í góðum fíling en hann er meðlimur IceGuys sveitarinnar og þeir voru á dögunum í Nashville að skjóta bíómynd. 

Blómarós í íslensku sumri

Athafnakonan Sofia Elsie Nielsen birti sæta sumarmynd þar sem hún klæddist fallegum blómabol.

Miðbæjarpæjur

Ofurskvísan og þjálfarinn Tinna Haraldsdóttir birti vinkonumynd með Sölku Kristínu í sólinni í bænum.

Kristín Péturs á flakki

Leikkonan og áhrifavaldurinn Kristín Pétursdóttir er á suðrænum slóðum í sumarskapi.

Útskrifuð

Dansarinn María Höskuldsdóttir útskrifaðist með BA gráðu í félagsráðgjöf og klæddist æðislegum kjól.

Birnir og bróðir

Rapparinn Birnir og bróðir hans Óli fögnuðu um helgina í sólinni með góðum vinum.

Hvítt þema á Spáni

Elísa Gróa fyrrum Ungfrú Ísland fór í hvítan klæðnað fyrir þemapartý á Spáni.

IceGuys: The Movie

Rúrik Gíslason, Árni Páll, Jón Jónsson, Aron Can og Frikki Dór pósuðu ískaldir við tökur á kvikmyndinni um strákasveitina.

Sumarið er komið

Markaðspæjan og grafíski hönnuðurinn Embla Óðins er í skýjunum með sumarið og átti góða helgi með hennar heittelskaða Jóhanni Frazier. 

Brúðkaup í sólinni

Áhrifavaldurinn Linda Ben átti dásamlega helgi á Spáni þar sem hún fagnaði ástinni í brúðkaupi vina hennar Huldu og Jóns Óskars.

Afmælis-Selma

Tónlistarkonan Selma Björnsdóttir átti afmæli og fagnaði með því að skella sér í brúðkaup hjá Björk Eiðsdóttur og Karli Ægi Karlssyni í sveitinni. 

Margarita í bikiníi

Áhrifavaldurinn og ofurpæjan Brynhildur Gunnlaugsdóttir skálaði í margarítu í sólinni. 

Draumadagur

Markaðsfræðingurinn Hildur Sif Hauksdóttir átti draumadag í Reykjavíkurborg.

Móa í Milos

Skvísan og áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir heimsótti eyjuna Milos á Grikklandi og var ekki svikin.

Stjörnulífið


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